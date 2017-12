La Municipalidad de San Carlos de Bariloche a través de la Dirección de Inspección General comunica que se ha incautado gran cantidad de material pirotécnico, además de bebidas con alcohol, electrodomésticos y elementos de panadería, entre otros. En este caso se llevaron a cabo 7 procedimientos, de los cuales se verifico una panadería clandestina con venta de alcohol, por otro lado, en domicilio particular se procedió al secuestro de elementos pirotécnicos y en los restantes domicilios se verifico venta de bebidas alcohólicas clandestina. Es importante mencionar que estas acciones se realizan en conjunto con personal de la policía de la provincia de Río Negro. En todos los casos se procedió al secuestro de todo los materiales; los que están a disposición del Juez de Faltas del Tribunal Nº 1. Se detallan a continuación todo los elementos secuestrados: 2 cajas de pirotecnias y algunas en bolsas negras, 18 cajas de vino tinto Termidor por 1lts, 44 botellas de cerveza Quilmes Cristal, 15 botellas de 1lt Imperial, 8 botellas de 1 lt de cerveza Quilmes Cristal, 14 cajones por 12 envases de cerveza de 1lt, 6 botellas vacías de cerveza, 13 cajones de cerveza vacías, 3 pack de 375 cm3 de cerveza Isenbeck, 3 pack por 12 envases de 1lts de vino Termidor, 3 pack por 6 de 990 cm3 de Sidra, 48 latas de 473 cm3 de vodka, 6 botellas de 1lt de vodka de naranja, frezeer con mercadería; acopio de productos varios entre ellos salchichas, 23 botellas de 970 cm3 de cerveza, 18 botellas cerradas de 970 cm3 de Quilmes Cristal, 7 latas de 473 cm3 de cerveza, 3 botellas de vino de Viñas de Alvear, 23 cajas de vino Termidor x 1lt, una máquina cortadora de fiambre “Pagani”, una amasadora, una balanza electrónica marca “Price Computing Scale”, una batidora industrial marca MB, frezeer marca “Frare” modelo F120, balanza electrónica marca KRETZ, sobadora industrial marca MB, 2 hornos eléctricos marca “Moretti” más 1 horno marca “ATTA”, 2 bolsas negras con panificados varios, 1 vitrina exhibidora de vidrio, 1 posnet de Vifone VX510, 1 porta bandeja con 21 bandejas, 1 máquina para hacer ravioles, 1 bolsa con carnes y fiambres varios, 1 bolsa con colorante de repostería, 1 esqueleto exhibidor blanco, 1 bolsa negra con condimentos varios, 1 bolsa con panificados congelados, 26 atados de cigarrillos, 6 paquetes por 1 Kg de harina, 2 paquete de avena arrollada marca “Elio”, 5 paquetes de azúcar por 1 kg, 1 lata de durazno Great Balue, 1 caja de dulce de membrillo, 1 heladera exhibidora marca Briket, 6 cajones más 6 envases por 970 cm3 de cerveza, 6 cervezas marca Stella Artoise, 8 cajones de envases vacíos, 4 cajones vacíos de madera, 2 latas de 473 cm3 de cerveza Quilmes, 1 caja 10 lts de vino Nativo tinto, 1 pack de cerveza Brahma por 473 cm3 más 1 lata, 1 Cinzano de 950 cm3, 1 vodka de naranja por 1lt, 1 vodka x 1 lt, 2 Mix de Mojitos por 1 lts, 6 cajones de botella Imperial por 1 lt más 3 botellas, 7 cajones de cerveza Quilmes más 10 botellas x 970 cm3, 2 fernet 1980 x 750 cm3, 5 cajones vacíos, 1 frezeer marca “Gafa”, 4 cajones Imperial por 970 cm3, 3 cajones Quilmes por 970 cm, 12 cajones vacíos con botellas, 3 esqueletos de cajones, 1 caja de 8 unidades de vino tinto Termidor de 1lt, 1 fernet de menta por 250 cm3 “Branca”, 1 café al Cognac 750 cm3, 1 fernet 1980 por 750 cm3, 5 petacas de 200 cm3 de Café al cognac y chocolate, 2 petacas de Dulce de Leche por 200 cm3, 2 petacas por 200 cm3, 3 latas de cerveza Brahma 470 cm3, 2 Frizzé Evolution x 750 cm3, 1 Frizzé Clásico por 750 cm3, 1 licor “cuerno vaca” por 1 lt y 1 New Age 750 cm3. Se recuerda la vigencia de la ordenanza 676-CM-06 que estipula la prohibición de la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta —al público mayorista o minorista— y uso particular de todo tipo de elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste o no de venta libre y/o fabricación autorizada. Se solicita a la comunidad su colaboración para dar cumplimiento a la normativa y asegurar que Bariloche sea una ciudad sin pirotecnia. Más información se pueden comunicar a los teléfonos del área de Inspección General al 44400063 / 4400120. RSS feed Comments