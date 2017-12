El patriarcado impone desde la primera infancia mandatos sociales que dan origen a la violencia contra las mujeres. Juguetes, libros, vestimenta, pueden reproducirlos. Leamos la carta a Papá Noel con perspectiva de género y alentemos nuevas masculinidades. En www.barilochexlasmujeres.com.ar, algunas sugerencias. La Semana de Acciones para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, recuerda que podemos reproducir los mandatos del patriarcado en los detalles más sutiles de la vida cotidiana: eligiendo una prenda de vestir, colores, juguetes, libros; sugiriendo modelos de belleza, diferenciando las tareas domésticas y actividades deportivas o recreativas según el género. Nos criamos en una sociedad patriarcal, que considera que los hombres deben tener el poder y mandar sobre las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad en general. Este modelo nos impone “masculinidad hegemónica”, que desde niños nos inculca que los hombres deben ser fuertes, agresivos y dominantes. Nos advierte que no deben mostrar fragilidad, ni sentimientos. Y les carga la responsabilidad de ser proveedores, protectores, procreadores y autosuficientes. También impone a las mujeres modelos de belleza y comportamiento, la delicadeza y sumisión, el mandato de la maternidad, las obligaciones en el hogar, etc. Se trata de construcciones culturales que es preciso deconstruir, desnaturalizar, en busca de la equidad de género. En una sociedad que evoluciona hacia nuevas masculinidades, la educación basada en la igualdad es fundamental para romper progresiva pero definitivamente con los mandatos del patriarcado. Niñas que desean autos, pelotas. Niños que piden artefactos de cocina, bebés. La propuesta es no desalentar el interés cuando los juguetes, colores o actividades no encuadran en el mandato social asignado para ellas y ellos. Además de analizar con perspectiva de género el rol asignado a la mujeres en los cuentos. La Semana de Acciones para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, coordinada por la concejal Viviana Gelain (JSB), inauguró recientemente la plataforma www.barilochexlasmujeres.com.ar, con información, dinámicas y recursos para prevenir la violencia hacia las mujeres. RSS feed Comments