Bariloche, 7 de diciembre de 2017. Ayer miércoles se realizó el 6º Acto de Colación de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, el evento más importante para la casa de altos estudios, en el que se entregaron 92 títulos a nuevos profesionales, 10 de los cuales consiguieron doble titulación, intermedia y de grado. A partir de este momento, la ciudad cuenta con flamantes egresados de diversas carreras: magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación; especialistas en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en Docencia y Producción Teatral; Ingenieros ambientales y Electrónicos, licenciados en Letras, Educación inicial, Educación primaria, Educación, Administración, Hotelería, Turismo; profesores de Química, Teatro y Lengua y Literatura; técnicos en Diseño Artístico Audiovisual, Producción Vegetal Orgánica, Administración, Hotelería y Turismo y Viveros; Actrices; diplomados en Ciencias Sociales y Humanas; y asistentes en Administración, Hotelería y Turismo. En total se entregaron en la Sede Andina 92 títulos a 82 personas, de las cuales participaron del acto 64. Además, se entregaron 5 menciones especiales a la Excelencia en el desempeño (a Cristian Azcona y a Patricia Carabelli); al Esfuerzo y superación personal (a Jorge Sánchez); al Compromiso social (a Marta Navarro); y al Primer egresado de Ingeniería electrónica (a Santiago Abbate). Un párrafo aparte merece la mención especial otorgada a la señora Elma Morris, la alumna más longeva del sistema universitario nacional, con 95 años. Elma participa del programa UPAMI (Universidad Para Adultos Mayores Integrados) en diferentes talleres, como Historia del Arte y Oratoria “para no perder el tiempo que, a nuestra edad, es muy preciado”, dijo cuando recibía la distinción. Y no dejó pasar la ocasión de pedir más: “quiero recordarles que en diciembre terminan las clases… ¿y en verano? ¿Qué hacemos? ¿Perder tiempo? Ya saben qué tienen que hacer para esos meses…” La ceremonia estuvo presidida por el rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello, y el vicerrector de la Sede, Roberto Kozulj. Estuvieron presentes la secretaria de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNRN, Graciela Gimenez; los secretarios Académico, de Investigación y General y de Programación de la Sede Andina, Carlos Rezzano; Ricardo Quintana; y Gustavo Díaz. También participaron representantes de otras instituciones, como la secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue Bariloche, María Inés Sánchez; la directora de la Universidad Fasta Bariloche, María Operto; e integrantes de INVAP, Jorge Iedwab y Daniela Zorrilla, además de directores de carreras, docentes, nodocentes, familiares y alumnos. Luego de la entrega de los títulos, Norma Narvaez, flamante licenciada en Letras, expresó unas palabras en nombre de los egresados. Cursó su primera carrera durante la última Dictadura Militar, por lo que pudo comparar experiencias: “la importancia de poder estudiar sin temor a desaparecer o a estar en la agenda de algún compañero, sin la tristeza de ver la silla vacía de alguien que ya no está. La universidad de hoy es abierta, participativa y democrática, es pública y gratuita, valores que, como egresados, debemos comprometernos a defender”. Roberto Kozulj, a su vez, compartió unas sentidas palabras. “Este título que hoy reciben es mérito personal, pero también es un esfuerzo colectivo del que a veces no nos damos cuenta, ya que participan también los docentes, no docentes, nuestras familias y la sociedad toda. Es necesario acordarse de ese “otro”, que de una u otra forma nos ayudó a llegar a este lugar. El otro debe ser el fundamento de nuestro actuar”. Cerró el acto el rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello. Expresó su alegría por este momento y felicitó a todos por los logros conseguidos “la cristalización del esfuerzo colectivo e individual”, aunque recordó que “esta es la primera etapa; antes un título universitario era para toda la vida, hoy es tan sólo una etapa y hay que seguir estudiando”. El Rector también mencionó una deuda pendiente. “La UNRN es una universidad muy joven, este año cumple 10, el 19 de diciembre. A pesar de ser la número 40 en orden de creación está en el puesto 20 en calidad. Aun así, aquí en Bariloche la UNRN todavía no cuenta con edificio propio y reparte su trabajo en 18 edificios”. Para finalizar, aludió también a la posición de la comunidad universitaria respecto de los acontecimientos que llevaron a la muerte a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel: “nuestra posición es unánime. El derecho de los pueblos indígenas como pueblos preexistentes está establecido en la Constitución Nacional y el Estado debe atender sus demandas con celeridad, en lugar de reprimir con violencia". Compartió con los presentes la noticia de que en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada ayer en nuestra ciudad, todos los rectores decidieron acompañar la postura de las universidades de Río Negro y del Comahue de encontrar una resolución al conflicto pacíficamente. Muchos de los nuevos egresados acompañaron esta posición subiendo a recibir sus títulos con las fotos de los jóvenes fallecidos.