En el marco de las primeras Jornadas Internacionales de Reducción de Daños en Consumo Problemáticos de Drogas que se llevan adelante desde ayer y hasta este jueves en Bariloche, se realizó la rúbrica de un acta compromiso de articulación y desarrollo de políticas públicas. De la firma, realizada este miércoles 06 de diciembre, participaron el intendente Gustavo Gennuso, Alfredo Muruaga en representación del Ministerio de Salud de Río Negro, Ángel Luce por el Ministerio de Educación, Javier Saez Core por el Ministerio de Desarrollo Social, Cecilia Alan por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y Mabel Dell Orfano de la Agencia de Adicciones Río Negro. El acta compromiso determina priorizar el abordaje en terreno, interdisciplinario, interinstitucional, e intersectorial, y con un enfoque de reducción de daños. Además, de cultivar un espíritu de colaboración en la implementación de los respectivos protocolos operativos. Se realizará un seguimiento a través de encuentros de trabajo destinados a la evaluación de resultados. Gennuso definió este hecho como “un paso más y nada menor, que nos obliga a trabajar articuladamente, y donde nos decimos: esto lo hacemos juntos”. Agregó que “no podemos estar todos en el territorio y no poder vernos; la persona es la misma y no podemos intervenirla desde distintos abordajes sin ponernos de acuerdo para llegar a esa misma persona”. Rescató al sistema educativo como una instancia “que tiene esa potencia de estar, de encontrar a alguien que escucha. Aprovechemos esa oportunidad que es única. Nuestro sistema educativo está diseñado para que aterrice y se vaya, no sirve, yo me tengo que comprometer en lo que hay en el contexto”. Concluyó diciendo que la directiva prioritaria de su gestión es trabajar articulados entre nación, provincia y municipio. De la mesa donde se llevó adelante la rúbrica expusieron profesionales de la temática como María Pia Pawlowicz (Argentina), María Esperanza Hernández Amoros (Uruguay), y Antonio Nery Alves Filho (Brasil). Estuvieron presentes además, Susana Macaya de la Agencia de Adicciones Río Negro, Susana Santillan Coordinadora provincial de Salud Mental, Cristina Garay del equipo técnico de la misma área del Ministerio de Salud de Río Negro, y Daniel Aroca, secretario de gestión de establecimientos de salud, el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez, y la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales, Alejandra Schneebeli. RSS feed Comments