El legislador Raúl Martínez (FpV) alertó que "ante el inicio de una nueva temporada estival y el riesgo cierto de incendios de montes y pastizales no se conocen acciones concretas de prevención y concientización". El parlamentario reiteró que "aunque la nueva ley 5243 aprobada para esta contingencia, creemos que deben articularse rápidamente medidas preventivas y de concientización". Martínez expuso que "el pasado 10 de octubre entró en vigencia la nueva normativa que, como lo alertamos en el debate, no tiene autoridad de aplicación siendo que la ley especifica justamente que toda tarea queda a cargo de dicha autoridad por hoy desconocida". El artículo 5 de la mencionada ley establecía que "La autoridad de aplicación convocará a los municipios, cuerpo de bomberos, sociedades rurales y demás actores involucrados en la problemática, a efectos de realizar los aportes que estimen conveniente para el dictado de la reglamentación de la presente ley" "Hasta el momento no se conoce públicamente que ésta convocatoria haya ocurrido y lo único que se conoció fue un comunicado del municipio de Viedma aconsejando acciones y orientando vías de comunicación de los entes y organismos involucrados como Defensa Civil, Policía y Bomberos ante posibles incendios", agregó Martínez. Para Martínez "la llamada Ley Tozzi que creó el SPLIF en nuestra zona con sede en General Conesa tiene algunas deficiencias que marcamos en el debate parlamentario, como la no participación directa de personal experimentado como bomberos voluntarios y de los propios productores y dueños de campos de zonas específicas de la región". "Si como ocurrió hace un año volvemos a estar en una zona de alto impacto de tormentas eléctricas tal cual informó la NASA en su momento, estaremos nuevamente en conflicto con la naturaleza", estimó Martínez. El legislador solicitó que "se arbitren todos los mecanismos para que cada uno sepa lo que tiene que hacer y que todos los recaudos estén tomados para no tener que repetir la extrema experiencia de hace un año atrás".