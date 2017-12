El legislador Alejandro Ramos Mejía criticó en duros términos al Intendente Gustavo Gennuso quien decidió, entre gallos y medianoche y a escondidas, extender la concesión del Cerro Catedral a la empresa Capsa por los próximos 30 años. “Este Intendente, que dice gobernar por y para el pueblo de Bariloche y que prometió que el Municipio iba a elaborar un plan para el Cerro Catedral escuchando todas las voces, no hizo más que darle la espalda y rifar el centro invernal por 30 años más de concesión a una empresa que nunca reconoció al Estado Municipal como su poder concedente. No es CAPSA la que reconoció al Municipio como su poder concedente, sino la justicia en el fallo reciente.” dijo el parlamentario. La noticia se conoció, primero a modo de rumor y luego con la confirmación del jefe comunal. Según el criterio del parlamentario, la medida llega en un momento en el que “el municipio de Bariloche avanzaba a lograr la posibilidad histórica de planificar la licitación del cerro Catedral, a partir del fallo reciente de la Cámara Civil de Viedma, que zanjó el histórico reclamo de CAPSA: los jueces dijeron que la transferencia es válida y que el Cerro Catedral es de Bariloche”. La sentencia de los doctores Gallinger, Ignazi y Bustamente, “dejaba al municipio en la puerta de una planificación histórica, que Gennuso con su reciente decisión echó por la borda en base una mentira: la mentira que Bariloche perdió el juicio cuando en realidad no es así, solo restaba el perfeccionamiento de CAPSA; y si no la hacía se le terminaba la concesión”. La reciente medida Judicial “puso fin a una controversia en la que se debatía nada menos que la validez del Acta Acuerdo de Transferencia del cerro Catedral. Ahora, todo queda en la nada, porque en un acuerdo firmado a escondidas y del cual no conocemos los términos, la noticia más importante es que le extiende la concesión 30 años más y que puede avanzar con el desarrollo inmobilario”. Ramos Mejía anticipó que “la situación no puede quedar así. Los barilochenses no podemos quedar de brazos cruzados, mientras este Intendente se encarga de rematar su patrimonio más importante. Iniciaremos las acciones que sean necesarias para que esto no ocurra”. RSS feed Comments