Cuatro Meses sin Santiago - por Marcelo Parra

Sergio no quisiste que se marchara en San Carlos de Bariloche al cumplirse cuatro meses de la desaparición y posterior muerte de Santiago. ¿Por qué?-

No estoy con fuerzas para hacer una marcha, preferimos reclamar desde el silencio. Pasaron muchas cosas esta semana y no queremos que se confundan. Está lo del G 20, lo de Rafita y no queremos desviar el pedido de justicia por Santiago. Reclamaremos en las redes y ya tendremos fuerzas para volver a marchar por las calles. Nos consultaron de la CTA y les dijimos que consideramos que no es el momento, hay que parar y reflexionar. Cada marcha para mí es muy desgastante. La única vez que qué marché en la ciudad fue la primera y éramos 150 personas de acuerdo de lo que dijo el seguimiento de gendarmería. Las otras fueron las de Buenos Aires y de verdad fueron muy Duras. No es un capricho. Estoy muy agradecido con todos pero no estamos con ganas.

Meses intensos te ha tocado vivir

Muy intensos, recién ahora estamos bajando aflojando. No estoy emocionalmente para que convoquen y yo quedarme en mi casa. Venía muy arriba todo y es necesario terminar de bajar. Más aún después de lo que pasó con Rafael, cuya familia fuimos a conocer. Y el domingo nos vamos a ver al Papa. Además el miércoles hubo marcha por otros temas, es mucho.

¿Cómo llegó la invitación del Papa y con qué expectativas viajas? Tenemos audiencia el día martes en su casa . En realidad no me invita a mi, si no que invitó a mi mamá , ella es mas creyente y a raíz de eso le mandó un carta , luego la llamó por teléfono y si bien hay expectativas de orden espiritual, también es una máxima autoridad con mucho peso político y nosotros necesitamos a alguien que pueda interceder para saber la verdad y la verdad no la vamos a saber en las condiciones en las que estamos, porque si gendarmería es la que entra en el lugar en dónde matan a Santiago y después viene a investigar prefectura que acaba de matar a Rafael y los gendarmes investigan allá es un cruce de fuerzas y todos dependen del Ministerio de Seguridad, son todos la misma cosa y no pueden investigarse entre ellos. No es lógico no es claro.

Hay u rumor entre las fuerzas de la ciudad que dice que la orden de Buenos Aires es que ante la duda tiren, que el Gobierno los va a proteger. Te llegó?

No necesito ese rumor están los audios y yo vi cuando secuestraron los teléfono que la protección se la dio Patricia Bulrich, entonces el decir me la banco no voy a tirar ningún gendarme por la ventana era darles protección para que hicieran lo que quisieran

Lo de Bulrich fue casi confesión de parte?-

No se sabía que era gendarmería ,pero resulta que fueron a declarar el jueves cuatro gendarmes y una de ellas dice que lo vió Nocetti y que estuvo en el operativo dos veces. Y adentro de Cushamen estaba Méndez, y él había declarado que se había ido a hablar por teléfono y que no había participado. La verdad es que es muy patético todo, mienten dicen lo que quieren. Vos en lo personal has avanzado algo, tenés alguna sospecha que no esté en la causa?

Tengo que tener cuidado en eso porque cuando se nombró a Echazu pidió entrar al expediente y entró con el abogado de gendarmería no con uno particular y pudieron mirar todo lo que se iba investigando. A mi me juega en contra adelantar cosas públicamente .Fue con el abogado a autoimpurtarse para que le hagan un peritaje de las heridas.. Por eso lo que no es claro o no está probado no lo digo. Así Echazu anda ahora con el mismo acceso que tenemos nosotros.

Que te pasó cuando te encontraste con la familia de Rafaél Nahuel? El Martes volvía de Buenos Aires y pasé por ahí para verlos, ver como estaban , que necesitaban, no quiero sonar descortés pero la gente cuando te quiere ayudar de buena fe, a veces te apabullan , entonces llega un momento que no sabés que hacer. Así que desde mi experiencia fui a preguntarle que necesitan, no a decirle que hacer. Son cosas que la gente no sabe porque no tiene todos los días un muerto en la familia. Me puse al servicio y le transmití lo que a mi me había pasado. Yo arranqué, y ustedes conocen , sin saber para dónde arrancar y así me fui subiendo a distintos lugares, pero por momentos estas vedaderamente mareado. Hasta que vas encontrando puertas y te vas asesorando. Pasas por organismos,organizaciones , gente que te quiere ayudar ,terminas pareciendo una pirinola.

Y cómo los visté?

Ellos todavía no tuvieron un duelo, todavía no se pudieron quedar solos para ver que les pasa. Tienen que descansar la cabeza, saber lo que pasó, porque sabe que le pegaron un tiro, pero no saben mucho mas del contexto en el que pasó etc. Yo me puse atrás de ellos y ellos tienen que tener el protagonismo y nadie puede estar por encima de lo que quiera la familia. Quería que no sintieran ninguna obligación de encabezar una marcha ni nada. Y ellos ya lo tienen a Rafita. Lo tienen que llorar, extrañar y cuando tengan la cabeza mas fresca a buscar mas explicaciones.

Prgunta del mal periodista. ¿Que te falta decir, que querés contar?

Yo quiero que sepan que Santiago era una persona. Mas allá de si era anarquista, o tatuador, Santiago era una persona. No se si es gallego, judío ,morocho, El era una persona libre y aunque algunos lo reclamen con un nombre o una calificación, pero él era una persona. Quería decirlo , no se si confunde mas pero mas allá de los que s e pueden apropiar, el era mi hermano, era una persona que no está mas.