Diversidad, géneros y educación sexual fueron los temas convocantes de esta instancia de participación ciudadana que se realizó este viernes en el Concejo Municipal. Con la presidencia de Ana Marks (FpV) y el representante de la Federación de Estudiantes Secundario, Facundo Nahuelfil, los/as jóvenes fijaron postura e intercambiaron posiciones sobre esta sensible temática. Marks recordó que las Audiencias Públicas Juveniles surgieron como un proyecto del programa Concejal por Un Día. Nahuelfil, agradeció la posibilidad de ser parte de una Audiencia Pública "para brindar nuestras opiniones y construir algo en conjunto". Para iniciar el debate, Claudia Susana Pérez, integrante del Frente en Defensa de la Educación Sexual Integral, describió los lineamientos curriculares y los 5 ejes que promueve la Ley: valorar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Los oradores expusieron en orden de inscripción. Alex Anfuso se presentó como chico trans y compartió los resultados de la encuesta realizada por Desarrollo Humano, donde se refleja un alto grado de discriminación en el ámbito educativo y laboral. "Tenemos que exigir el cumplimiento de nuestros derechos, el desarrollo de políticas públicas", afirmó, convocando a "seguir luchando por nuestros derechos para que no nos callen". Dante Ordoñez se refirió a las recientes conquistas de derechos, como el matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género y de fertilidad. También de la importancia de la ESI y de intensificar los talleres de educación sexual. Camila Schad profundizó sobre la perspectiva de género, entendiendo que cada materia se debe atravesar con esta matriz. Ejemplificó su postura con la invisibilización de la mujer en la historia, el rol en los cuentos, etc, y la importancia de adaptar los contenidos a un nuevo paradigma. "Si nos educan con perspectiva de género, se eliminaría la violencia", consideró, advirtiendo que son víctimas de reiterados casos de acoso callejero. Azul Gofin añadió que es fundamental el abordaje en la escuela de la diversidad de género, para que puedan generar el marco para sentirse cómodos/as para "expresarnos y decir cómo nos sentimos". Facundo Icare, finalmente, evaluó que "los derechos siempre nos llegan un poco más tarde que al resto de la comunidad". Evaluó como "una Ley transformadora", a la ESI, y valoró la reciente aprobación del Consejo para la Diversidad Sexual, como espacio para la promoción de políticas públicas.