Vaccari en el género narrativa con su libro El Enjambre y las Sombras, y otros cuentos, y Fonseca con Redes Sociales en poesía. Este sábado (02/12) presentarán sus obras y habrá una mesa abierta de lectura a las 19 horas en el espacio cultural Gabino Tapia, Feria Artesanal de Villegas y Moreno. Este viernes en conferencia de prensa se dieron a conocer los ganadores de la 3era edición del Concurso literario de la Editora Municipal Bariloche, dependiente de la Subsecretaria de Cultura Municipal. Estuvieron presentes sus coordinadores Eliana Navarro y Arturo Castagnetto junto a los dos ganadores de los primeros premios de ambas categorías. Se dieron lecturas a las actas emitidas por un notable jurado integrado, para género narrativa, por la docente e investigadora Marisa Godoy, el escritor Luis Cattenazzi, y el escritor y realizador audiovisual Marcelo Gobbo; y por poesía, la poeta Graciela Cross, el escritor Juan Carlos Moisés y la escritora Cecilia Fresco. "El concurso democratiza el acceso para poder editar, pero además la lectura cuidadosa de los jurados legitima estas ediciones", manifestó Navarro. Junto al primer premio en narrativa para Pablo Andrés Vaccari, se determinaron dos menciones, una para Malena Garavaglia de Bariloche con Mujeres de este Mundo, y para Carlos Chavez con Manila de Villa La Angostura. Para poesía, hubo tres menciones además del ganador del primer premio Sebastián Fonseca, que recayeron en Magdalena Rasquín con Diálogo Lento; una mención al segundo trabajo presentado por Fonseca con Los Oficios, y para Melina Pariente con Escribí Poemas, esta última escritora oriunda de Villa La Angostura. Se destacó la decisión, a partir de este año, de ampliar la participación al concurso y convocar a más localidades, consolidándose como un evento regional. Se recibieron un total de 25 obras, de una zona que se extendió desde Lago Puelo hasta Villa La Angostura, pasando por Bariloche, Dina Huapi, entre otras. Como primer premio se editarán 400 ejemplares para cada uno de los dos libros ganadores, a cargo de la EMB, y a los autores se les entregarán 150 para su propia distribución. El resto se utilizará como material para la difusión y visibilización de los escritores de la región. Para Sebastián Fonseca se trató de su segunda participación en el concurso, resultando ganador el año pasado con su libro de cuentos Pueblo Perdido, pero ahora exploró un nuevo género como es la poesía. "Mucho me ayudó, para animarme, participar en eventos de lectura de poesía, conocer otros poetas, y cuando me di cuenta tenía escrito todo este material de los dos libros con los que me presenté", aclaró. Planteó que "la búsqueda en el lenguaje poético es el acercamiento entre la comprensión del entorno y las sensaciones que este da". La pregunta que disparó la serie de escritos de la obra ganadora fue ¿qué tienen de social las redes sociales?, "y a partir de ahí fui construyendo versos, muy desde lo cotidiano, despojada de metáforas, bien terrenal, en un terreno desconocido y nuevo para mí", concluyó. Para Andrés Vaccari fue su primera experiencia la cual "fue muy grata", aseveró. Filósofo de profesión, pero ser escritor siempre fue su deseo, y quienes han leído sus textos plantean que hay mucho de filosófico en su narrativa, "tal vez la literatura es un modo de filosofar, y la filosofía sea una rama de literatura después de todo". Valoró mucho la existencia de la EMB, "hace mucho que escribo y mando obras a otras editoriales. Es un campo muy duro, ahora cada vez peor, con un trato muy frío en general, y me parece valioso tener emprendimientos de este estilo de carácter regional, que son más accesibles, y que su gente lo hace con mucha pasión y seriamente, y ese amor se nota", declaró. Este sábado 02 de diciembre se realizará un encuentro de fin de año convocado por la EMB bajo la consigna Mientras sopla el viento, donde se compartirán las obras ganadoras, como también se abrirá un espacio para la lectura compartida. Será en el nuevo espacio cultural Gabino Tapia de la Feria Artesanal de Moreno y Villegas a partir de las 19 horas. Habrá música en vivo y buffet.