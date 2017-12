La comitiva local no solo representará a Bariloche sino que también a la provincia de Río Negro, luego de ganar el selectivo provincial en Beltrán en el mes de octubre. Del 07 al 14 de enero de 2018, se enfrentarán con los mejores malambistas del país en la ciudad de Laborde (Córdoba). Lucas Barriga, David Franzgrote, Ricardo Fernandez, Agustín Vera, acompañados por su director Javier Bravo, son quienes subirán al escenario mayor el próximo mes de enero. Ellos forman parte del reconocido Ballet Folklórico Municipal “Tolkeyen”, que cuenta con más de 20 años de creado en el ámbito público. Aunque no es la primera vez que artistas del Tolkeyen llegan a esta instancia nacional, en los últimos 8 años han participado no sólo en el Festival de Laborde sino que han sino parte también en Cosquin en este rubro, con destacadas actuaciones. RSS feed Comments