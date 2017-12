FSC entra en crisis interna por conflicto certificaciones ambientales a empresas forestales de Chile

Una treintena de organizaciones extendieron a fines de octubre de este año, una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council) con asiento en Alemania por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios. Al respecto, la directora global de esta instancia internacional de FSC indicó a través de una carta formal que “quisiéramos destacar que nos encontramos en proceso de modificación de los estándares nacionales, proceso que contempla una serie de nuevas exigencias que van en directa relación con las comunidades indígenas. Este proceso está abierto a la participación colectiva por lo que les sugerimos que lo hagan”, entre otros aspectos relacionados a la situación que han enfrentado numerosas comunidades Mapuche y campesinas como consecuencia de los impactos de la industria forestal en Chile. Dos son las instancias principales del Sello FSC. Una es a la que se someten voluntariamente las empresas (por requerimientos del mercado internacional) a un proceso de evaluación y certificación ante consultoras vinculadas al sello, las que han sido altamente cuestionadas en Chile por no cumplir con los principios y obligaciones del sello. La otra instancia, es el funcionamiento de su organización donde intervienen miembros que provienen de diferentes orígenes e incluyen representantes de organizaciones no gubernamentales ambientales y sociales, del comercio de madera, organizaciones silvícolas, forestales, entre otras, estructurados con su Consejo Directivo y Cámaras de participación en diversos Países, que en Chile se denomina ICEFI. En esta instancia ICEFI - FSC Chile, ha venido participando en su directorio en los últimos 10 años la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), quien decidió formalmente renunciar a esta instancia, indicando que a pesar de ciertos avances, se siguen constatando situaciones graves de vulneración, entre ellos: 1). Pérdida de balance entre las Cámaras, situación que fue analizada en la reunión de las cámaras Social y Ambiental ya en 2011 en Valdivia y nunca el Directorio realizó una acción decidida a remediar dicha la situación, que se ha ido agravando con el tiempo. La pérdida de balance intercameral vulnera los principios básicos de ICEFI/FSC-Chile; 2). Las empresas certificadoras continúan vulnerando seriamente el espíritu del FSC al no realizar consultas serias, bien planificadas e informadas a las comunidades locales, trabajadores o pueblos indígenas de los impactos que les causan las empresas forestales. Cuando hay una mínima participación, no hay respuesta clara a las demandas. 3). ICEFI/FSC-Chile no tienen ni la capacidad ni la voluntad real de involucrarse en la calidad de la certificación, por lo que se mantiene nuestro planteamiento de la “Certificación Light”, especialmente en las medianas y grandes empresas. 4). ICEFI/FSC-Chile no ha tomado una posición clara respecto al conflicto en la Araucanía. No se está dando continuidad al “Estudio Mapuche” como tampoco proponiendo soluciones ni menos se ha tratado seriamente de intervenir en el problema. Para la AIFBN es claro que FSC no debería realizar ninguna certificación ni re-certificación mientras el Estado de Chile no tome la decisión política de resolver el problema de los pueblos originarios. 5). La salida de las Sras. Ana Rosa Young y Claudia Cuiza – por el motivo que sea – nos parece una pérdida importante para ICEFI/FSC-Chile por la contribución y experiencia que tienen. 6). Creemos que se ha producido un divorcio entre el Directorio y la membrecía. Está muy bien el listado de noticias que recibimos mensualmente, pero el contacto directo, informativo en cuanto a programas de trabajo, a evaluaciones, a análisis de hacia dónde vamos y la participación real ya no existe. 7). Los bosques nativos, que en un principio fueron la gran prioridad del FSC para evitar su destrucción y degradación en el mundo, han sido abandonados totalmente por ICEFI/FSC-Chile lo que se refleja en las cifras de las superficies certificadas de Bosque Nativo chileno que apenas llega al 2% de la superficie total certificada. Además en la actualidad, casi no hay certificación de pequeños propietarios en Bosque Nativo. 8. Finalmente queremos dejar constancia que el problema de la colusión de dos grandes empresas con varios certificados FSC – CMPC y SCA – en los precios de los papeles Tissue, cuya solución aun está pendiente en el país, pone en duda la conducta ética que ICEFI/FSC dice representar y nuestra organización no concuerda con la decisión final de la asamblea ICEFI. Cabe consignar que las organizaciones que emplazaron al Sello Internacional FSC, entre ellas la Red por la defensa de los territorios, Parlamento Mapuche de Koz koz, red socio ambiental, red de comunicación, coordinadora de defensa de los territorios de diversas localidades del sur, Movimiento por las aguas y territorios, han señalado: “Queremos hacer llegar a Uds. nuestro más enérgico rechazo y preocupación ante el otorgamiento de la certificación FSC a estas empresas. En anteriores intercambios con FSC hemos dado a conocer nuestras críticas a estas empresas por sus prácticas contrarias a los derechos humanos de las comunidades Mapuche, así como a sus prácticas que afectan el medioambiente, en especial a los recursos hídricos, la biodiversidad y la existencia de plantas que las comunidades utilizan como fuente de medicinas y de alimentación”. Entre diversos hechos denunciados, uno que ha generado gran desconfianza y descrédito de este sello, es que una empresa consultora certificadora de Forestal Mininco – CMPC (Rainforest Aliance) otorgó hace algún tiempo un premio internacional a la empresa por su “aporte a la sustentabilidad”, contribuyendo así a un lavado de imagen de la empresa según han denunciado organizaciones. FSC se ha convertido en un estándar global en los últimos años para la regulación del mercado internacional y si bien, su acceso es voluntario, en la práctica para fines de exportación es prácticamente un requisito, donde es fundamental el cumplimiento de 10 principios y criterios de manejo forestal, que incluye el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas. Otro elemento a la discusión que se ha instalado y que continuará repercutiendo internamente a este sello internacional, es el informe realizado por un grupo de investigadores independientes con la realización de un estudio integral sobre la situación de las comunidades mapuche y su relación con las empresas forestales en la región de la Araucanía y Arauco en Chile. Dicho estudio incluye una serie de recomendaciones que están siendo atendidas y que están siendo objeto de un debate activo dentro de la organización FSC.