Ante la irresponsabilidad de un nuevo mega endeudamiento en dólares, el rechazo y las críticas hacia la pésima administración del gobierno de Río Negro no se hicieron esperar, es así que los Legisladores del FpV Alejandro Ramos Mejía y Nicolás Rochas indicaron que "Weretilneck festeja un monstruoso endeudamiento, entregando la soberanía a un juez extranjero y a una tasa muy superior a la que le prestan a Bolivia". Los Parlamentarios consideraron una falta de respeto hacia los rionegrinos "festejar como si fuera un triunfo endeudarnos, como si fuera un mérito contraer deudas" y calificaron de desparpajo que llamen "fondos frescos" a la deuda pestilente. Asimismo advirtieron que "lo que se gasta hoy, lo tendremos que devolver mañana pero con intereses altísimos, en una moneda que no sabremos cuánto valdrá a la hora de pagarla, ni que 'juez Griesa' nos tocará en suerte si no llegamos a cumplir". Y agregaron "lo único que sabemos, lo único que es seguro, es que lo pagará el pueblo, los docentes, los policías, los productores, los comerciantes, los albañiles y los chicos que hoy están en la escuela". Por su parte Rochas indicó que "los mismos que despilfarraron los recursos petroleros, acaban de endeudarnos de la peor manera. La deuda nunca es un 'éxito', es una condena y en este caso eterna". Para concluir Ramos Mejía sostuvo que "Río Negro va a pagar la friolera de 407 millones de pesos por año, en concepto de intereses de la deuda. Con esa suma podríamos construir unas diez escuelas técnicas por año".