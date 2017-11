En la tarde de ayer se llevaron a cabo dos marchas en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Una repudiando a la represión vivida en los últimos días, otra para darle apoyo a las fuerzas federales. Aquí un breve paneo de lo ocurrido. El 29 de noviembre del 2017 quedará en los anales de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Con el tiempo, como ocurre con el gol de Grillo a los ingleses o el debut de Maradona en Juan Agustín García y Boyacá, serán más y más los que recuerden haber estado presentes, los protagonistas de actos heroicos, los triunfadores de discusiones a todo o nada. Es que se encontraron a la misma hora en el mismo lugar una marcha de apoyo a las fuerzas federales y una que repudiaba el asesinato de Rafael Nahuel y la reforma laboral. Y no es que estos dos mundos se desconozcan, que no sepan uno del otro. No es que no hayan protagonizado marchas muchas veces en sentido contrario. Es que, por primera vez, en la memoria del cronista, salen a disputarse la calle, a la hora señalada y en el mismo lugar Cerca de las 18,30 estaba la marcha en apoyo a la represión, más cerca del lago, mirando el reloj del Centro Cívico, entonando el Himno Nacional. Frente a ellos, copando la plaza, otra multitud saltaba al grito de "La plaza es de los trabajadores y al que no le gusta se Jode..." Se cortaba el aire con un hilo. El cronista especulaba con distintos resultados para el momento y todos daban negativos. No había manera de que todo no terminara un poco peor aún. Los que se oponen a la represión, doblan en número a los que colaboran con las fuerzas federales. Los que apoyan la represión los doblan en edad, en promedio. Las ropas, son bien distintas, también los cabellos y las camperas. Hasta el calzado es notoriamente distinto. El tono en general era distinto, el lector sabe. Entre los que apoyan a la represión sobresalen vecinos con "chapa". Mariano De Miguel, uno de los más importantes empresarios de la ciudad, quien supo llevar a pasear a Bill Clinton en su yate, durante su estadía en la ciudad. Ana de Barba, prima política de otro gran empresario. El Chango Macdonall, folklorista vernáculo que supo conquistar algunos éxitos, quien nunca ocultó su mirada nacionalista y su señora, directora de escuela. También marchaba un colega jubilado, actualmente dueño de un restaurante que argumentaba "Mientras no respeten la ley, mientras que no obedezcan al Estado Argentino, no nos debemos sentarnos a dialogar. No hay manera de hacer las cosas en un país, si no tenemos estos puntos básicos de acuerdo". También estaba, quien terminó copando el escenario con un discurso que trascribiremos luego, un puntero del Pro, fiscal general en las elecciones, acomodador de autos en un restaurante del final de la calle principal. Calle Mitre. Del lado de los que repudiaban el asesinato de Rafael Nahuel decía presente el Tucu, gran arquero del fútbol amateur, el Vickingo, maestro primario de rulos rubios. Y Alfredito, aquel que alguna vez se hiciera famoso por increpar a Astiz. De un lado una señora apuntaba con el dedo como si fuera un revolver a la cabeza de los de enfrente. Y gatillaba. Del otro Fabián agitaba con rabia una remera con la cara de Santiago Maldonado, al grito de asesinos, asesinos. Al distinguir a un periodista "combativo" desde un lado surgía el grito de "este es lo peor que le pasó a la ciudad". El colega agachaba la cabeza y contestaba "que gente fea que son, todo fea". Así la tensión fue creciendo, como cuando dos perros se ladran desde atrás del alambrado. El final no podía ser bueno. Pero mágicamente, como demostrando que cuando quieren pueden, apareció la Policía de Río Negro, solicitando amablemente a los que estaban apoyando la represión, que circularan para evitar tensiones mayores. Así mientras unos marchaban por las calles de la ciudad, los otros saltaban y festejaban como chicos haber copado la plaza que les pertenece, la llamada Plaza de los pañuelos" en honor a las Madres de Plaza de Mayo. Los discursos, dispares. En la plaza arrancó Orlando Carriqueo, Secretario del Parlamento Mapuche Tehuelche, haciendo un recorrido por la historia de su pueblo. Del otro, frente a Parques Nacionales, el puntero del Pro, quien se negó a dar su nombre a la prensa, preocupado incluso, porque la temporada está perdida. Pasen y vean, los convidamos, las palabras echarán luz a los hechos. DISCURSO FRENTE A PARQUE NACIONALES. SAN CARLOS DE BARILOCHE,19 hs. APOYO A LAS FUERZAS FEDERALES (Totalidad del discurso) "Este pueblo no merece la mierda que está pasando. Estoy esperando que algún juez con bastantes huevos sea lo suficiente hombre como para tomar las medidas judiciales que correspondan. Todos los días estamos aguantando a los mierdas que prenden fuego, acá, acá y en todos lados. Esto es una porquería señores. La constitución garantiza los mismos derechos para que todos sean felices y todos los hijos de puta que andan por ahí tienen las mismas oportunidades que cualquiera para ser feliz. Pero estos asquerosos parásitos no quieren ser felices. Ya la temporada se perdió, pero no importa, lo verdaderamente importante es que hay cohesión ciudadana y que juntos y con valentía salimos a pedir que se cumpla con la ley. Les agradezco a todo por venir, júntense, defiéndanse, porque si no nos vamos a quedar sin pueblo. Carajo los quiero felicitar también por tener pensamiento propio y los felicito también por tener la valentía de estar acá". DISCURSO DE ORLANDO CARRIQUEO, FRENTE AL CENTRO CIVICO, EN LA PLAZA DE LOS PAÑUELOS. 19 HS. (Fragmento del discurso) "Nos vamos acomodando sintiendo todos los días el despojo la estigmatización y traemos la lucha de nuestros grandes Lonco. Somos la sangre derramada en esta tierra. Somos los que acompañamos a San Martín a cruzar Los Andes. Somos los trabajadores informales, anónimos, que vivimos en el alto del despojo de la desigualdad de la marginación, en donde nuestros pibes siguen siendo correteados por la policía. Nuestro pueblo tiene más de 15 mil años de historia frente a dos estados con doscientos años de existencia. Parece resistencia, pero es la dignidad de un pueblo que se niega a desaparecer, es la dignidad que hemos puesto en La Argentina. El gobierno nacional se niega a dialogar inventa el RAM sin pruebas, inventa la violencia sin analizar que la violencia en estos doscientos años ha sido desde el estado. Una Historia oficial que hay que deconstruír, que nos tiene visibilizados y que no entiende que tenemos que luchar por la tierra, por el trabajo, porque pocos trabajadores en La Argentina pueden acceder a la tierra para hacerse la casa. Por eso esta es una lucha que la sociedad tiene que asumir. La Argentina tiene que entender que en parte es indígena para entender a los pueblos originarios. Es necesario entender que esta lucha es un escalón más de lo que vivimos en estos doscientos años. Es triste relatar lo que nos toca vivir a nosotros todos los días. Por eso es que debemos luchar.