La Senadora Nacional por Rio Negro Magdalena Odarda rechazó los proyectos de Reforma Previsional, Pacto Fiscal y de responsabilidad fiscal, que fueron tratados en la sesión de este miércoles en la cámara alta. "Una vez más el ajuste lo sufren los jubilados y los trabajadores, no podemos permitirlo. Habría que discutir todas las formas en conjunto, porque todas son parte de un paquete de ajuste para beneficiar a Buenos Aires", expresó Odarda. La parlamentaria explicó su voto negativo a estas iniciativas por considerarlas regresivas en materia de derechos humanos, en perjuicio de millones de jubilados argentinos. "No se reconoce el retroactivo del 15% de la coparticipación que le quitaron a las provincias entre 2006 y 2015, se limita la autonomía provincial por la baja de los recursos tributarios genuinos como ingresos brutos y se autoriza un endurecimiento enorme. Se plantea elevar la edad jubilatoria a los 70 años y ajustar salarios, una receta del FMI que ya sabemos cuál será el resultado", destacó Odarda. Por último, Odarda recordó ser la autora del proyecto de ley que establece el 82% móvil para todos los jubilados argentinos, que jamás fue tratado en el Senado. "Hemos evaluado estás iniciativas, con seriedad, desde el punto de vista económico, financiero y fiscal y sobre todo SOCIAL. Lo que vemos es una transferencia de recursos de los trabajadores y los jubilados para profundizar el centralismo. Nuestra provincia no puede renunciar a sus dos juicios en la Corte Suprema somos un estado soberano. Lo que corresponde es cumplir con la Constitución y avanzar con una nueva ley de coparticipación federal" concluyó Odarda.