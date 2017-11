La concejal de Bariloche Ana Marks y el Diputado Nacional electo Horacio Pietragalla Corti, ambos del FpV, interpusieron un Habeas Corpus Preventivo y Colectivo para garantizar la integridad de todas las comunidades mapuche en la Jurisdicción del Juzgado Federal y del Parque Nacional Nahuel Huapi. En el día de hoy, 30 de noviembre de 2017, ambos se presentaron en la sede del Juzgado Federal de Bariloche, en virtud del hostigamiento y represión que padecen miembros de comunidades por parte de fuerzas de seguridad federales presentes en la región, fundamentalmente desde el desalojo violento a la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu en territorio del Lago Mascardi. El operativo, ordenado por el Juez Federal Horacio Villanueva, está en curso desde el 23 del corriente y ya le costó la vida al joven Rafael Nahuel, resultaron heridos varios miembros de esa comunidad con balas de plomo, fueron golpeadas mujeres y las detuvieron e incomunicaron durante 12 horas junto hijos e hijas (3 menores de 10 años y una menor de 16; situación que sufrieron de modo particular los más pequeños de la comunidad. Marks y Pietragalla fundamentan la medida no sólo en la existencia de retenes de fuerzas de seguridad presentes en el lugar del conflicto que configuran un “inminente riesgo sobre la integridad física”, temores que se acrecientan con la llegada de refuerzos por la realización de una cumbre pre G20 en la zona y que mantienen militarizada la región; también advierten de las tensiones generadas en la sociedad debido a crónicas periodísticas que “intentan vincular al pueblo mapuche con actos delictivos, sumado a dichos y trascendidos provenientes de autoridades de las fuerzas de seguridad que sugieren la posibilidad de realizar allanamientos en otras comunidades”. La escalada del conflicto, la tensión reinante en la ciudad y el intento de legitimación discursiva que busca criminalizar y estigmatizar al pueblo mapuche, pueden agravar la situación de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y extenderse al resto de las comunidades asentadas en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi. En el escrito se afirma que “no puede admitirse que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar objetivos, sin sujeción a derechos. Ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio de la dignidad humana”(caso Velásquez Rodríguez, Sentencia 29.7.1988, Serie C04,párr.154) La concejal Ana Marks y el Diputado Nacional electo, Horacio Pietragalla Corti, son veedores en la mesa de diálogo que busca frenar la escalada del conflicto para lograr un desenlace pacífico a la situación a pedido del Lof Lafken Winkul Mapu. Ambos dejaron constancia que de no prosperar la presente solicitud, concurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. RSS feed Comments