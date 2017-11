Lo realizó este miércoles (29/11) junto a funcionarios de su gabinete y medios de prensa. “Desde el municipio tomamos esta responsabilidad, porque no podemos tomarnos el lujo de tener calles en este estado”, afirmó el mandatario local. Este lunes comenzaron los trabajos de reparación provisoria de esta importante arteria, según lo acordado con la Ucefe -unidad coordinadora provincial a cargo de las obras desde un principio-, que cedió provisoriamente la posesión de calle Mitre al municipio, hasta tanto se definan los nuevos pliegos de licitación para la finalización definitiva de la obra. El intendente Gustavo Gennuso acompañado por su Jefe de Gabinete, Marcos Barberis; el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Milano; el Secretario de Desarrollo Urbano, Pablo Bullaude supervisaron las tareas de bacheo y de hormigonado en la primera etapa que involucra desde Rolando a Beschtdeth, y que luego continuará hasta Urquiza. Estuvieron también durante la recorrida los concejales Andrés Martinez Infante, Julia Fernández, Cristina Painefil y Viviana Gelain. Se trata de una reparación provisoria encarada para la temporada veraniega. “Desde el municipio tomamos esta responsabilidad, porque no podemos tomarnos el lujo de tener calles en este estado. Desde provincia nos acompañaron con aportes, y nosotros pusimos los recursos, tanto humanos como de equipamiento”, afirmó el jefe comunal durante la recorrida. Dentro de los trabajos encarados por el municipio se propone convertir la Mitre en una calle de convivencia con prioridad para el peatón. Para ello, se reducirá los 6,5 metros actuales de ancho para el paso vehicular a 3,5 o 4 metros, lo que permitirá la circulación de un solo vehículo a la vez, y de los de seguridad como ambulancia y bomberos. “La sugerencia del municipio es reducir el tránsito, no impedirlo, basándonos en garantizar que la calle no se siga rompiendo y por otro lado, que es muy importante, es la seguridad vial en la preservación del peatón”, aseveró Bullaude. La delimitación se realizará con la colocación de maceteros y bancos de hormigón, donde el recorrido de la calle tendrá un leve zigzagueo para que el automovilista también se vea obligado a reducir la velocidad. Se mantendrán espacios para estacionamiento en algunos lugares para ascenso y descenso de pasajeros pero no mercadería ni logística. Se espera que el grueso de la reparación se culmine antes de las fiestas, y se continuará con los detalles posteriormente. Los trabajos que se iniciaron esta semana se trata del bacheo de las zonas deterioradas donde se volvieron a colocar los adoquines sueltos con cemento impregnado, y se tiró una carpeta de hormigón calidad h 30 impreso en la esquina de Palacios. Actualmente se encuentra cortada la circulación en forma total sobre calle Mitre desde Beschtdeth hasta Rolando, pero se puede transitar por las calles perpendiculares. RSS feed Comments