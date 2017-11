La Cooperativa de Electricidad Bariloche informa que finalizado el proceso de revisión de listas y atendidos los pedidos de impugnación que hicieran las listas participantes por la conducción de la CEB, la Junta Electoral dictaminó que el día sábado 2 de diciembre se realizarán las elecciones en 22 de los 23 distritos en los q se disteibuye su padrón, en los que se elegirán 92 delegados titulares, 40 suplentes y tres consejeros titulares. La Junta Electoral hizo lugar al pedido de la Lista Blanca que pidió la impugnación de dos candidatos a delegados en el Distrito 4 (barrio Melipal) dejando fuera de competencia a ese distrito, por lo que no se realizarán elecciones en ese distrito. Al mismo tiempo hizo lugar a la impugnación solicitada por los referentes de la Lista Roja por lo que dejó fuera de la compulsa a uno de sus candidatos, sin afectar los derechos colectivos de participación de los vecinos que la componen, garantizando una participación completa de esa lista. La Junta Electoral entendió que el señor Carlos Aristegui no podrá participar en su carácter de candidato a consejero por encontrar un comportamiento fuera de lo normal con la CEB, según lo establece la Ley de Cooperativas, luego de una denuncia que este hiciera ante la Defensoría del Pueblo en el mes de junio. Aristegui había hecho un descargo en nombre propio en los plazos establecidos para tal fin que no prosperaron. En relación a los delegados en el distrito 4, se informa que fueron proclamados esta tarde (Lunes 27) por el Consejo de Adminstración de la CEB que hizo propio el dictamen de la Junta Electoral, los 4 candidatos a delegados propuestos por la Lista Blanca. Demás impugnaciones que fueron pretendidas por ambas listas quedaron sin efecto. La Cooperativa de Electricidad Bariloche invita a los vecinos en general a participar de 10 a 18 horas en los distritos habilitados por lo que se sugiere se acerquen a la CEB de 8 a 14 horas a consultar el padrón de asociados titulares con derecho a voto e identificar los lugares de votación que corresponda a cada uno. RSS feed Comments