La Dirección municipal de Servicios comunica que, luego de haber realizado diversos intentos de contacto, a través de notificaciones y comunicados de prensa, y al no haber obtenido respuesta de familiares o responsables de fosas con 5 años o más con falta de pago se procederá a trasladar dichos restos al osario general. El listado de 26 fosas surgió de un primer relevamiento realizado por el área municipal, y que contempla la falta de pago por 5 años o más, y sin registrar algún contacto por parte de familiares o responsables para informarse sobre la situación. Se han realizado las notificaciones correspondientes a los domicilios que se registran en los sistemas, y además se han dado avisos a través de los medios de prensa ante la posibilidad de no estar actualizada dicha información. Según lo estipulado en el capítulo 1 y 9 de la ordenanza 1194-CM-02 de regulamiento y ordenamiento del cementerio municipal, y en caso de no obtener ningún contacto para la regularización de la deuda, se procederá a levantar los restos que serán trasladados al osario general. Los listados con los nombres de las personas fallecidas estarán expuestas en todas las Mesas de Entrada del municipio, como también en las delegaciones municipales. También pueden acercarse a las oficinas de Rivadavia y Gallardo en el horario de 8:00 a 13:00 hs o comunicarse al teléfono 4421273, interno 411.