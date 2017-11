A través de la comunicación Mapuche desde Bariloche, nos hemos informado que la Policía Federal desde horas de la madrugada de ayer 25 de noviembre de 2017, por orden judicial, desarrolló un mega operativo con cientos de efectivos causando un violento desalojo de personas Mapuche de comunidad (denominada Lafken Winkul Mapu) desde un territorio ancestral Mapuche en recuperación en las inmediaciones del Lago Mascardi, Bariloche, Puelmapu, Argentina. En dichos operativos fueron apresadas cinco mujeres y cuatro niños/as quienes fueron liberadas en horas de la tarde, quienes dieron testimonio de la grave represión de que fueron objeto, produciéndose disparos, gases lacrimógenos y golpes contra sus integrantes. Asimismo se denunció que las mujeres que fueron esposadas por horas no pudieron atender los malestares de los menores como consecuencia de los gases lacrimógenos. Paralelamente se informaba que personas Mapuche eran perseguidas por la montaña por parte de un grupo táctico de fuerzas especiales de GEOP y Albatros, disparando balas de plomo, informándose pasado las 17 horas de heridos graves y posteriormente la confirmación de un muerto, se trataba de Rafael Nahuel de 22 años. Al respecto queremos manifestar que lo sucedido en este caso, no es un hecho aislado, es parte de una política represiva oficial promovida desde el Gobierno Nacional argentino en contubernio con ciertos Gobiernos Provinciales y grupos de poderes económicos vinculados a intereses terratenientes y de empresas extractivistas, quienes incluso mantienen acciones de coordinación represiva con sectores políticos y empresariales en Chile tendiente a atacar al Pueblo Mapuche en ambos lados de la cordillera. Señalamos que diversas comunidades mapuche en Puelmapu, Argentina, vienen siendo objeto de hostigamiento, represión y persecución. Desde la quema de casas en la comunidad Vuelta del Río, el asesinato de Santiago Maldonado en el marco de protestas del Lof mapuche de Cushamen,​ Provincia de Chubut; el allanamiento violento en plena noche en la comunidad Raquitue; el aprisionamiento y el aislamiento de personas mapuche de la comunidad Fvta Trayen; la persecución judicial a la comunidad de Campo Maripe donde se les formularon cargos por usurpación de su propio territorio en la Provincia de Neuquen, donde además se han venido generado la implantación de “pruebas” en el marco de allanamientos y el procesamiento de autoridades tradicionales como parte de una ofensiva contra comunidades en el territorio denominado Vaca Muerta donde priman intereses extractivistas. Hoy, entre otros más, se agrega este nuevo hecho de sangre que incluye acciones violentas contra mujeres e infancia mapuche. Estos hechos son simultáneos a operaciones represivas en Ngulumapu (Chile), como fueron las campañas bélicas y genocidas de los estados de Chile y Argentina denominadas “Pacificación de la Araucanía” y “Campaña del desierto”, respectivamente, que vienen siendo utilizadas como formas de provocación, buscando infundir temor y rabia en expresiones mapuche que se movilizan por recuperación de sus derechos territoriales frente al acaparamiento territorial terrateniente, estatal o frente a los impactos del extractivismo empresarial, sin embargo es sabido, que dichas formas no han logrado y no lograrán contener las justas y legítimas movilizaciones, demandas y propuestas. Emplazamos al Gobierno Nacional de Argentina que encabeza el Presidente Mauricio Macri, como asimismo, a los Gobiernos Provinciales de Rio Negro, Neuquén y Chubut, a terminar de una vez por todas con toda forma de violencia y actos represivos respetando los derechos del Pueblo Mapuche y a asumir las herramientas que otorga el estándar internacional de derechos humanos para resolver conflictos, garantizando la paz, justicia y reparaciones en materia de derechos colectivos. Asimismo, a asumir las normas y recomendaciones relativas a generar demarcaciones de tierras antiguas reclamadas y al no desalojo. Hacemos un ferviente llamado a todos los sectores democráticos como asimismo a los diversos organismos locales e internacionales de derechos humanos a reaccionar frente a las actuales políticas autoritarias y represivas impregnadas en los estados de Chile y Argentina en contra del Pueblo Mapuche y en contra de las luchas sociales tendiente a defender y recuperar espacio de vida, cultura y buen vivir con un interés colectivo.