Basta de represión: el Estado Argentino sigue retrocediendo en materia de DDHH

Desde el bloque de Legisladores del Frente para la Victoria repudiamos la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad federal, que culminó con la muerte de un joven en la ciudad de Bariloche. Es indignante ver como el Estado argentino está retrocediendo en materia de Derechos Humanos y que en un mismo año tengamos otra muerte como consecuencia de acciones represivas, cargadas de crueldad por parte de Fuerzas de Seguridad. El estado de derecho no es posible, como tampoco el desarrollo de un país si desde el gobierno nacional no se buscan o no se tiene la voluntad de resolver los conflictos de manera pacífica. El Ministerio de Seguridad de la Nación y su responsable, Patricia Bullrich, tiene que responder por estos crímenes. Las situaciones que las comunidades mapuches y los organismos de derechos humanos están denunciando son de una crueldad inusitada, con prácticas que nunca pensamos volverían a arraigarse en nuestro país. Pedimos que se detenga la persecución de las comunidades originarias y el rápido esclarecimiento sobre la muerte de este joven rionegrino. RSS feed Comments