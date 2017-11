Como celebración por el Día Internacional de la Música, que se conmemora el 22 de noviembre de cada año en homenaje a Santa Cecilia, este sábado 25 Teleférico Cerro Otto ofrecerá un CONCIERTO CORAL en su exclusiva Galería de Arte, a 1405 m de altura s.m.m. A tal fin se ha fijado una tarifa especial para residentes en Bariloche y Dina Huapi de 100 $ por persona y menores de hasta 5 años sin cargo, con el único requisito de presentar al momento de adquirir los tickets, DNI con domicilio en cualquiera de las dos localidades. Quienes deseen acceder a esta promo, podrán ascender desde las 10 de la mañana para disfrutar también de la excursión, permanezcan o no durante el concierto. En esta oportunidad se presentarán el TALLER CORAL UNTER; el TALLER CORAL DE ADULTOS MUNICIPAL y el CORO DE NIÑOS Y JOVENES CANTORES DE BARILOCHE. Más de 70 coreutas ofrecerán un variado repertorio en la exclusiva Galería de Arte de Teleférico Cerro Otto que, como es sabido, posee una excelente acústica para espectáculos musicales, sumando a ello el imponente marco que le otorgan las esculturas en tamaño real de El David, La Piedad y El Moisés, copias exactas de los originales del artista italiano, Miguel Angel Buonarroti. El programa del concierto comenzará a las 14 horas con la presentación del TALLER CORAL DE UNTER, dirigido por Cintia Alvarado con la asistencia de Leo Cañumil y asesoramiento pedagógico de la profesora Ana Pereda y de la profesora María Huaiquil en el área de expresión corporal. Presentará obras como: “Las manos unamos “ (en una adaptación de texto en español de Paul Fort); “El aguacero “ (Canción infantil colombiana de Charito Acuña); “Pollerita colorada” (carnavalito); “Now let us sing” ( Negro spiritual con arreglo coral del Mario Thurig) y “Sisikumbalele” ( Canción africana sobre la siembra), entre otras A las 14:30 aproximadamente, hará lo propio el TALLER CORAL DE ADULTOS MUNICIPAL co dirigido por Belén Rodríguez, Graciela Painefil, y Marta Ulecia. También cuenta con el acompañamiento pedagógico de Ana Pereda y el trabajo en expresión corporal de María Huaiquil. Dentro de su repertorio figuran: “Rock my soul” (popular Spiritual); “Dime robadora” ( Anónimo, cancionero de Uppsala); “Aguita Sala” (Cumbia colombiana, con arreglos de Leo Cañumil); “Canción de cuna para despertar a un negrito” ( Nicolás Guillén, Cesar Isella, y arreglos del Marta Ulecia) y “Zamba de los yuyos” ( Hermanos Ávalos, con arreglos de Belén Rodríguez). Junto al Taller Coral de Unter interpretarán, además: “Trovador de Historias” (quodlibet , autoría de Rodolfo Cancino). Finalmente, a las 16 horas aproximadamente presentarán sus obras los integrantes del CORO DE NIÑOS Y JOVENES CANTORES DE BARILOCHE, dirigido por Héctor Bisso con la asistencia de dirección y preparación vocal de Sheila Strachan. Este sábado presentarán: “Vivimos en nuestras montañas” (Siyahamba /Africana); “Janie mama” (del cancionero de Jamaica); “No llores más mi mamita” y “Tum Tum” (música argentina); “Mazapan con Miel” (Villancico Argentino) y “Duerme Negrito” (Traducción argentina con arrgelos de Zwenger), entre otras obras. El ingreso al concierto está incluido en el ascenso/descenso, por lo que se invita a los residentes a disfrutar de la excursión y la actuación coral con esta tarifa especial de 100 $ por persona y menores de hasta 5 años, sin cargo. Cabe recordar que el funcionamiento del medio de elevación está SIEMPRE sujeto a condiciones climáticas, pudiendo sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante cualquier inquietud, comunicarse al 444 10 31 / 10 35 o por mail a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla . También pueden informarse a través de la página: www.telefericobariloche.com.ar RSS feed Comments