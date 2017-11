En el día de ayer la Fiscal Silvia Paolini solicitó se le formulen cargos a una mujer, por el delito de lesiones gravísimas culposas, todo ello de acuerdo a lo normado en el artículo 45 y 94 del Código Penal. Tanto la querella como la defensa particular no manifestaron objeción alguna ni se opusieron a la calificación propuesta. El juez de Garantías Bernardo Campana dió por formulados los cargos. Acto seguido el abogado defensor particular de la imputada, Sebastían Arrondo, ofreció la posibilidad posibilidad de realizar la suspensión del juicio a prueba a cambio de una retribución económica y el cumplimiento de pautas de comportamiento por parte de su defendida. La fiscalía manifestó su conformidad teniendo en cuenta que la pena prevista para este tipo de delitos de lesiones culposas contempla el máximo de tres años. Luego del cuarto intermedio, en la jornada de hoy, la Fiscalía y el defensor particular, manifestaron su acuerdo en la suspensión del juicio a prueba considerando la falta de antecedentes de la mujer y el monto de pena que prevé la norma para este tipo de delitos. Se arriba a esta circunstancia despúes de la realización de entrevistas llevadas a cabo por el Ministerio Público Fiscal de manera particular con las partes intervinientes. Desde la fiscalía solicitaron que la imputada fije un domicilio (el que no puede abandonar sin autorización judicial previa), realizar horas de trabajo comunitario en alguna institución estatal o de bien público y realizar un curso de manejo. Asimismo la imputada manifestó la inhibición para conducir vehículos por propia voluntad, por el plazo máximo establecido por la ley. El Juez de Garantías Bernardo Campana homologó dicho acuerdo, suspendió el proceso por el término de 18 meses e hizo lugar a los términos del acuerdo. Formulación de cargos El hecho endilgado ocurrió el día 13 de diciembre de 2016, a las 13.30 horas aproximadamente, sobre la calle Rolando a la altura del numeral 900, del barrio El Mallin de esta ciudad. En esas circunstancias, la imputada se encontraba conduciendo imprudentemente a una velocidad excesiva y antirreglamentaria. Circulaba sobre el asfalto del lado este de la calle Rolando en sentido sur a norte, cuando embistió con su parte delantera derecha a la víctima. La Fiscal Silvia Paolini avaló tal imputación con las declaraciones testimoniales del personal policial interviniente, certificados médicos, informes periciales, entre otros. RSS feed Comments