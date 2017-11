Bariloche, 16 de noviembre de 2017. Con la presentación de los primeros paneles especiales, se inauguró oficialmente ayer por la tarde la LII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, organizada este año por la Escuela de Economía, Administración y Turismo de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Desde las 9.00 de la mañana y durante todo el día, los más de 200 inscriptos al evento pudieron participar de mesas de presentación de ponencias sobre diversos temas inherentes a la Economía. Por la tarde, a las 17.00, se realizó en el Salón Palace del Bariloche Eventos y Convenciones la inauguración oficial, a cargo del vicerrector de la Sede Andina UNRN, Roberto Kozulj, y con la exposición de Ernesto Rezk, de la Universidad Nacional de Córdoba, quien disertó sobre "Desafíos y oportunidades para la Política Fiscal: ¿La crisis financiera global como punto de inflexión? Roberto Kozulj dirigió las palabras de bienvenida a los presentes y leyó un mensaje del rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello. “Para la UNRN, una joven institución universitaria nacional que está transitando sus primeros 9 años de vida académica y que cuenta con la Licenciatura en Economía, la primera en Patagonia Norte, es un honor ser los anfitriones de la LII Reunión Anual de la AAEP”, sostuvo el rector. Y señaló la importancia de que los trabajos puedan ser presentados “en un marco de total libertad académica”. Más tarde, fue el turno de la conferencia de David Hendry (profesor de la Universidad de Oxford) titulada “Why you should always use automatic model selection in empirical studies”. Para finalizar la jornada, se realizó el panel “Macroeconomía”. Coordinado por Fernando Navajas, representante de la AAEP, y en el que expusieron Juan Carlos de Pablo, Miguel Ángel Broda, Daniel Heymann. Durante todo el día de hoy jueves y mañana viernes se continuará con la presentación de ponencias, en el edificio de la Sede Andina de Mitre 630, y de paneles especiales en el Salón BEC, España 415. Jueves - BEC: 17:00-18:00 - Conferencia Rolf Mantel: Profesor Ross Starr (UCSan Diego), “Why Is There Money? Endogenous Monetization of an Arrow-Debreu Economy” 18:15-19:30 - Panel Econometría: Una nueva econometría: Automatización, big data, econometría espacial y estructural. Coordinador: Walter Sosa Escudero. Participan: Hildegart Ahumada, Florencia Gabrielli, Marcos Herrera, Walter Sosa Escudero Viernes - BEC: 9.00-10.15 - Panel de Energía. Coordinador: Roberto Kozulj. Participan: Mauricio Roitman, Daniel Bouille, Fernando Navajas 10.30-11.45 - Panel BICE: "Financiamiento y banca de desarrollo". Presenta: Pablo García. Integrantes: Ricardo Bebczuk, José María Fanelli y Eduardo Levy Yeyati 12.15 - Conferencia Dr. Federico Sturzenegger (BCRA) RSS feed Comments