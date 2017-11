Hace 30 años, Laura Esteves está al frente del Coro Juvenil Municipal, fue su mentora y es su directora hasta hoy en día. El próximo 18 de noviembre se realiza el concierto aniversario con la presentación de la última creación colectiva: Caleidoscopio. Antes de eso, dialogamos sobre su recorrido de tres décadas con el arte, la música, y los jóvenes. A medidados de los '80 se realizó un concurso en el área de cultura del municipio solicitando un director/a de coro. No había muchas especificaciones sobre su conformación, pero sí la intención de crearlo. Laura ganó el cargo, y sugirió que fuera dirigido a jóvenes. “En esa época no había muchas propuestas para ellos, y me tiré al desafío”, recordó. Antes de eso había tenido un breve paso de dos años al frente del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, otra de las míticas instituciones que se sostienen en el tiempo, aunque no había sido su primera experiencia en su profesión. La siguiente pregunta desató una emoción que Laura no pudo disimular, ¿qué te pasó a vos en estos años junto al coro? La respuesta no se dejó esperar, “fue un aprendizaje como lo hace uno al lado de sus hijos. Fuimos creciendo”, afirmó esta mujer de calmada templanza, de mirada profunda, y quien ha despertado cientas de vocaciones por el arte coral y la música. Sus hijos Nicolás, Malen y Agustín fueron parte de ese cuarto hermano abrazados por el calor de las voces colectivas. Su espíritu inquieto la hizo explorar otras formas de expresión, más allá de la formación coral tradicional; ella optó por el movimiento del cuerpo, “convoqué a profesionales en esto como Evelyn Grunthal, Edith Moshes, y actualmente María Huaiquil, porque sentía que si uno tiene una actitud corporal más relajada, eso se refleja en el canto”. Esto se ha convertido en un sello distintivo del coro. Cada presentación es una puesta en escena, donde las voces se ensamblan con los movimientos de los jóvenes y con los de su directora que se integra al conjunto como una más del grupo. “En el 2000 comenzamos tímidamente a hacer algo con el cuerpo y fuimos armando espectáculos integrales como Trabajada Libertad, Ecos, Búsquedas, la Cantata Popol Vuh, Nuestro Espacio Nuestra tierra, y hoy Caleidoscopio, nuestra última creación, engloba todo ese camino”, aseveró. Por muchos años, Laura fue la única directiva del coro, a pesar que crecía en número año a año. Con el tiempo se fueron integrando nuevos profesionales, y se conformó el área de Coros Municipal , con el Coro de Niños Municipal (2006) bajo la dirección de Marta Ulecia hoy en día, el Taller Coral Juvenil (2008) con Cintia Alvarado y el Taller Coral de Adultos (2009) co dirigido por Belén Rodriguez y Graciela Painefil. Además de la asistencia pedagógica de Ana Pereda, y María Huaquil en expresión corporal. Aunque es constante el aporte de artistas locales que se suman a cada uno de los proyectos que encara el grupo. Desde 1997, Laura incorporó el estudio de audioperceptiva, “esto les permitió a muchos prepararse para continuar con una formación académica”, planteó. Además, generó instancias de perfeccionamiento con cursos de verano con la presencia de la docente María del Carmen Aguilar de la Fundación Redes Musicales. Es de suponer que en estos 30 años han pasado muchos jóvenes y seguirán pasando por sus filas, pero muchos de ellos son reconocidos músicos de la ciudad, y que vieron nacer esta pasión en el Coro Juvenil Municipal. Algunos de esos nombres son los hermanos Caracoche, Juan Sisterna, Leo Betinelli, Valeria Giraudo, Maia Bogner, Mario Galvan, Nehuen y Santiago Rappoport, Fransico y Rodrigo Martinez Castro, Joel Ini, entre muchos otros más, que algunos estarán presentes durante el próximo concierto del día sábado. Para cerrar consultamos a Laura sobre el “secreto” para poder cohesionar un grupo de adolescentes con personalidades y gustos tan diferentes. “Hay un gran respeto hacia ellos, y las propuestas siempre son como muy frontales. Muchas veces había una resistencia a nuevas músicas más allá de lo popular, pero hoy el coro canta un Magnificat de Pergolesi (acompañados por la Orquesta Juvenil Cofradía) sin ninguna historia, lo disfrutan. Creo que esto se hace con muchísimo cariño y un gran respeto mutuo", determinó la directora. Este sábado 18 de noviembre a las 21 horas será el concierto central por el 30° aniversario del Coro Juvenil Municipal en el Salón de Actos de la Universidad Fasta. Participarán ex integrantes -muchos directores de coros actualmente-, y se presentará el último espectáculo: Caleidoscopio. La entrada es libre, con una colaboración voluntaria. Joel Ini: "Una de las cosas que yo aprecio del Coro es que haya ganado terreno en el ámbito institucional" Joel Ini formó parte del Coro Juvenil Municipal, que este año está cumpliendo sus 30 años. Fue allí donde confirmó su deseo de convertirse en un profesional. Se recibió como Lic. en Dirección Orquestal en la UCA en Buenos Aires, y actualmente dirige varias formaciones musicales en la ciudad. Comenzó a tocar la guitarra a los 9 años, y tomó unas clases con Ariel Ascheri, aunque luego tuvo un periodo autodidacta. A los 15 años estudió con Juanjo Miraglia, “quien me voló la cabeza, y decidí dedicarme a la música sin tener claro en qué”, recordó Joel. El Camping Musical Bariloche fue otro paso obligado en su joven carrera, y fue donde tomó contacto con Carlos Rabina, director de aquel entonces, que le sugirió “hacer música con otros, y me mandó al coro de Laura, cuestión que hice sin entender del todo el sentido, pero era la recomendación de mi maestro y la tomé”. “Ingresar al Coro Juvenil fue importante, no solo en lo musical sino en afianzar mi decisión de estudiar dirección coral, sobre todo por el hecho de hacer algo de manera colectiva y algo tan hermoso como es hacer música”, puntualizó Ini. “Una de las cosas que yo aprecio del desarrollo del Coro es que haya ganado solidez y terreno en el ámbito institucional. Yo estuve hace 20 años, y en ese momento el Coro era Laura. Lo empezó ella, y sigue siendo ella, lo sostiene, pero ahora hay un área de coros, con coro de niños, de adultos, y talleres. Institucionalmente ganó un marco y una solidez", destacó. "Ya no es la única sino que son varios trabajando y tienen distintos proyectos, es un gran crecimiento mas allá de toda la tarea pedagógica y humana que se fue desarrollando en estos 30 años", Ini dirige actualmente la Orquesta Infanto Juvenil Punto de Encuentro, dependiente de la Fundación Las Tunas, proyecto de inclusión. Además dirige el coro Empinar y el Ensamble Dinámico integrado por destacados músicos de la ciudad. Es docente en el bachillerato Musical CEM 45. Julieta Peiñaipil: “Todos podemos cantar y hacer música” Julieta Peiñaipil integra el Coro Juvenil Municipal desde los 13 años, donde descubrió su vocación por la música. También forma parte de la Camerata Juvenil Municipal tocando la viola, y el año que viene partirá a Fiske Menuco (Gral Roca) para estudiar música en el IUPA. Desde chica concurrió a la Escuela Municipal de Arte La Llave “porque había folklore, y en ese momento conocí al Coro y me anoté. Primero ingresé al de Niños, y fue donde los vi a ellos, a los del Coro Juvenil y quedé totalmente fascinada. Desde entonces deseé estar ahí, los admiraba un montón. Siempre me pareció muy copado hacer canciones con movimiento, tener expresión, pintarse, maquillarse hacer toda una puesta en escena, que es lo que más me ha gustado”, relató la joven coreuta. Al secundario lo cursó en el CEM 45, bachillerato de música de la ciudad. El año que viene ya se prepara para ingresar al Instituto Universitario Patagónico de Arte para seguir la carrera de música. "Desde muy pequeña me gustó cantar. El coro afianzó más eso, e hizo que me decida a continuar por este camino. Me dio bastante confianza si me esfuerzo", destacó Julieta. "Es muy bueno ser parte de este grupo, no solo por la formación musical sino por la parte más humana. Nunca te vas a sentir solo, si estás mal o bajoneada, tus compañeros van a estar ahí, te van a alentar, vas a aprender muchas cosas, y tal vez termines decidiendo ser músico, disfrutando el hacer música". Finalizó agradeciendo Laura Esteves, su directora y al resto de las personas que forman parte de este proyecto, y alentó a que "se animen, hay mucha gente que quiere cantar porque piensan que lo hacen mal, pero no es así. Todos podemos afinar, todos podemos cantar bien o tocar. Todos podemos hacer música". Este sábado 18 de noviembre a las 21 horas será el concierto central por el 30° aniversario del Coro Juvenil Municipal en el Salón de Actos de la Universidad Fasta. Participarán ex integrantes -muchos directores de coros actualmente-, y se presentará el último espectáculo: Caleidoscopio. La entrada es libre, con una colaboración voluntaria.