Mientras que en Bariloche las personas con discapacidad siguen son contar con un transporte adaptado para poder movilizarse, Autobuses Santa Fé – ex prestadora local- adquirió una importante cantidad de unidades cero kilómetro para continuar prestando servicios en distintas localidades. La firma, que fue reemplazada por Mi Bus, renovó la totalidad de las unidades de una línea santafesina. Los nuevos coches son de piso bajo, lo que garantiza el uso a personas con discapacidad, tienen aire acondicionado y cuentan con normas de emisión de gases Euro V, la más avanzada tecnología en el mundo en cuidado medioambiental. La falta de transporte adaptado dejó a docenas de personas con discapacidad sin poder participar de sus actividades en Bariloche. La inversión que realizó Autobuses Santa Fé – que es la prestadora de servicio urbano en distintas localidades del país- supera los $ 50 M y es la renovación completa de un ramal santafesino. En Bariloche el servicio de transporte para personas con discapacidad no funciona desde hace dos meses y la empresa Mi Bus – según explicaron los usuarios- cuenta con mini buses adaptados aunque no los utiliza. RSS feed Comments