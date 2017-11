La Senadora Silvina García Larraburu lamentó que la Comisión de Legislación General no haya dado dictamen a su proyecto de ley S-317/16 de alquileres, que tiene media sanción unánime de la Cámara de Senadores. Consideró: “El oficialismo no sólo decidió burocratizar una norma fundamental, sino que además introdujo cambios que desconocen las necesidades de los inquilinos”. La iniciativa de la rionegrina y el Frente Nacional de Inquilinos, modificaba el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de locaciones urbanas y proponía mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional a fin de evitar abusos. “No se respetó el pedido de más de 6.5 millones de familias inquilinas de llevar a 3 años los contratos de alquiler ni tampoco el requerimiento de un índice de actualización promedio entre inflación y salarios”, advirtió. Agregó: “El dictamen de la Cámara Baja trae más oscuridad que claridad, propone un índice de actualización que no termina de entenderse, que es sumamente riesgoso y perjudica a los trabajadores; asimismo se flexibilizan los desalojos y se pone en manos del locatario la definición e imposición de los arreglos en el departamento”. Concluyó: “Nuestro proyecto fue trabajado con organizaciones inquilinas de todo el país, su espíritu buscaba transparentar al mercado y evitar que propietarios e inquilinos tengan que regirse por una situación jurídicamente ambigua. Con la propuesta de Diputados este escenario se agudiza vulnerando los derechos y la protección que debe garantizarse a los locadores”. RSS feed Comments