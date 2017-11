Este sábado 18 de noviembre a las 21 horas será el concierto central por el 30° aniversario del Coro Juvenil Municipal en el Salón de Actos de la Universidad Fasta. Participarán ex integrantes -muchos directores de coros actualmente-, y se presentará el último espectáculo: Caleidoscopio. A lo largo de este año se han llevado adelante distintas presentaciones preparando la fecha central por este aniversario especial -30 años cantando vida- de la primera formación coral, dependiente del ámbito público como es el área de cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. En esta ocasión se llevará a escena el último espectáculo integral Caleidoscopio, una creación colectiva con textos y obras que van desde el canto gregoriano a negro spirituals a cargo del Coro Juvenil Municipal. La pregunta disparadora de esta creación fue ¿a través de qué colores miramos la realidad? Como hace 30 años la dirección está a cargo de Laura Esteves. La acompañan en la imagen y color Andreína Poli, el trabajo corporal y puesta en escena de María Huaiquil, y Rodolfo Cancino en guitarra y Lorena Huenchullán en percusión. Por otro lado, y como instancia especial participarán ex integrantes abordando un repertorio histórico, que abarcará obras clásicas del repertorio coral y compositores contemporáneos. Muchos de ellos actualmente son directores de otras agrupaciones, quienes dirigirán obras trabajadas con el coro actual a modo de homenaje a la institución que despertó su vocación. Ellos son: Valeria Giraudo, Cintia Alvarado, Marta Ulecia, Joel Ini y Leonardo Cañumil. Los Coros integrantes del departamente de Coros: Coro de Niños Municipal, Taller Coral Juvenil y Taller Coral de Adultos estarán presentes también, en este momento de festejos. La entrada es libre, con una colaboración voluntaria. La presentación será este sábado 18 de noviembre a las 21 horas en el Salón de la Universidad Fasta (Avda Pioneros 38) El Coro Juvenil Municipal fue creado en 1987, dentro del marco de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, para dar respuesta a las necesidades del sector adolescente, que realiza un aprendizaje de lo musical siempre enriquecido por una conciencia del trabajo en grupo. Participa activamente en la vida musical de Bariloche, realizando especial labor en escuelas rurales de la zona y en parajes alejados donde nunca antes había llegado un coro. Ha actuado en diversos Encuentros Corales, tanto en nuestro país, como en los países limítrofes de Chile, Uruguay y Brasil. El Coro ha puesto en escena espectáculos integrales tales como Cantata Popol Vuh, Búsquedas, Ecos, Trabajada Libertad, entre otros, con movimiento, escenografía y vestuario convocando a artistas plásticos y otros músicos. Asimismo ha abordado repertorio en conjunto con la Orquesta de Cámara Juvenil Cofradía, dirigida por Kyoko Kurokawa y Diego Díaz. Este año ofrecieron en varias oportunidades el Magnificat de Pergolesi. Junto al Coro de Niños Municipal, dirigido desde el año 2008 por Marta Ulecia, Taller Coral Juvenil, formado en el año 2008 actualmente dirigido por Cintia Alvarado y Taller Coral de Adultos, que inició su actividad en 2009, Co dirigido por Belén Rodriguez y Graciela Painefil, forman el Area Coros de la Secretaría Municipal de Cultura. Desde el año 1997 el Coro Juvenil trabaja con la Prof. Ana Pereda en Asesoramiento Pedagógico, desde el año 2003 con la Prof. Edith Mosches en Expresión Corporal, María Huaiquil desde el año 2012 y en el año 2006 se ha sumado Marta Ulecia como Asistente de Dirección. Actualmente Cintia Alvarado es Asistente de Dirección. Desde su formación lo dirige Laura Esteves. RSS feed Comments