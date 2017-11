En una rueda de prensa, referentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) de Bariloche -junto a los trabajadores del vertedero municipal- denunciaron el incumplimiento por parte del Ejecutivo municipal de los puntos acordados a través de un acta acuerdo. El documento firmado -el pasado 2 de agosto- consensuaba cuáles eran las problemáticas más urgentes del sector y solicitaba el mejoramiento de las condiciones en las que los empleados desarrollan sus actividades. Al respecto, explicaron que al no obtener respuesta por parte del Ejecutivo municipal a la hora de resolver las problemáticas "más importantes", se avanzó con una presentación ante la Delegación local de Trabajo "sobre todo por la falta del alambrado". En este punto hicieron especial hincapié, porque no sólo tiene que ver con la seguridad del predio, sino que además permite limitar el ingreso de las familias que -a diario- concurren al vertedero en busca de alimentos para comer. En este sentido, tanto los integrantes del Soyem Bariloche -como los trabajadores- manifestaron un profundo pesar y recordaron que "existe una disposición judicial que apunta a resguardar la seguridad de las personas". El Soyem Bariloche mencionó que desde el Ejecutivo municipal demuestran "una falta de planificación para resolver los problemas que históricamente ha presentado el sector" y aseguraron que "el vertedero municipal sigue funcionando gracias al esfuerzo de los trabajadores". El secretario general del Soyem Bariloche, Juan Fuentes, compartió su preocupación respecto a que el Municipio cuenta con "un proyecto que pretende privatizar el servicio que se presta, en concordancia con la línea política del Gobierno nacional". En ese aspecto, el secretario gremial, Adrián "Cacho" Arroyo, aseguró que "están desabasteciendo el área municipal, no nos dan los recursos necesarios, y traen a trabajar gente de afuera, improvisada con sueldos muy altos, y ni siquiera se hacen presentes en el lugar de trabajo". Para finalizar, agradecieron puntualmente a los medios de comunicación porque a partir de su presencia, el Ejecutivo envió más camiones y máquinas para acopiar la basura. Y advirtieron que eso sólo es una solución transitoria, ya que el vertedero municipal "sigue siendo una bomba de tiempo". RSS feed Comments