El intendente Gustavo Gennuso estuvo presente en este evento organizado por el Consejo de Adultos Mayores y que convocó a un gran número de personas."Aprendemos mucho de ustedes, de la fuerza, de las ganas, de plantearse una vida mejor", valoró el mandatario. Las actividades comenzaron el jueves 09 y viernes 10 de noviembre con la muestra de las producciones realizadas en los talleres que se ofrecen en la ciudad, y que fueron expuestas en el Centro Cívico. El cierre se llevó a cabo el sábado 11 en el CEM N°99 con la IV edición del Foro de Personas Mayores, en el cual estuvo presente el intendente, y del cual participa la Dirección de Promoción Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural. "Siempre es un gusto compartir con ustedes", inició Gennuso su discurso, y valoró las políticas que se tienen desde el municipio "para trabajar con ustedes, apoyarlos, acompañarlos, pero eso no sería posible si cada grupo no le pone la fuerza interna, y con ella lo que generan es poder vivir un poco mejor", planteó. Felicitó a los presentes por el trabajo que hacen, por las ganas de juntarse, "de sentarse con el otro, de compartir un mate, un café, de ponerse en la misma mesa, eso hace una mejor comunidad". Destacó el acompañamiento de los promotores y cuidarores, "que es muy importante. Por ahi no nos alcanza nuestra propia fuerza sino que necesitamos de alguien, que nos de una mano o que nos organice las actividades". Finalizó diciendo que"aprendemos mucho de ustedes, de la fuerza, de las ganas de plantearse una vida mejor. Sé que han puesto mucho en la vida, y ahora se merecen lo mejor, el poder disfrutar y el compartir, y seguir trabajando por su comunidad que es lo que hacen en este momento". Se encontraban presentes el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez, y la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales, Alejandra Schnebelli, y el concejal Gerardo Ávila. Los Foros de Personas Mayores son un espacio de participación y encuentro donde los adultos comparten sus experiencias y problemáticas que enfrentan en su cotidianeidad, para luego articular con las instituciones y aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones. En este cuarto encuentro se trataron los siguientes temas: el acceso a servicios públicos, situaciones de abandono, residencias de larga estadía y viviendas tuteladas, espacios de participación y recreación, diversidad y género, y el Consejo de Adultos Mayores.