Rugby, Palín y Murga x los Derechos en el Centro Cívico

El Movimiento de Infancia de Bariloche invita a los medios de comunicación y a la comunidad en general mañana lunes 17 de noviembre a las 10:30 hs en la Plaza de los Pañuelos (Centro Cívico) al lanzamiento de las actividades por la 21 Semana x los Derechos 2017. La Murga x los Derechos compuesta por niños, niñas y adolescentes de diferentes organizaciones interpretará la canción "Mis Derechos" cuya letra fue propuesta por los propios chicos. Además habrá un encuentro de Palín, juego tradicional mapuche y una exhibición de Rugby Social practicado por chicos de los barrios de Bariloche. Estas actividades se enmarcan en el lanzamiento de la 21 Semana x los Derechos y es motorizada por el Movimiento de Infancia de Bariloche quien desde hace 21 años organiza una Semana de sensibilización a la comunidad acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este año el lema elegido por el Movimiento es : Mis derechos no se venden, se defienden; marcando el momento de vulnerabilidad que caracterizan a las políticas públicas destinadas a la población infantil. Movimiento de Infancia de Bariloche: Colectivo al Margen, Grupo Encuentro, Antu Ruka, Fundación Gente Nueva, Pastoral Penitenciaria, Unter- CTA, Movimiento de Murgas y Comparsas, Obispado de San Carlos de Bariloche, Con.Pro.Bar; trabajadores y trabajadoras del Eje de Jóvenes – Dirección de Promoción Social de Bariloche, Subsecretaría de Cultura Municipal, trabajadores y trabajadoras del Programa provincial Ecos Hueche, Trabajadores y trabajadoras de Salud, vecinos y vecinas Autoconvocados. Adhieren: trabajadores y trabajadoras de Centro de Prevención de Adicciones, Cumen Ruka y Centros de Desarrollo Infantil de la Dirección de Instituciones de Desarrollo Social de Bariloche. Cronograma de actividades: Lunes 13: -10 hs: lanzamiento de la 21 Semana x los Derechos. Plaza del Centro Cívico. Palin, Rugby Social y presentación de murgas y del tema compuesto por chicos y chicas. -13 Hs: Sesión ordinaria del Consejo de Niños, niñas y adolescentes. Temario especial a propuesta del Movimiento de Infancia de Bariloche. Martes 14: -18 a 21 hs: "Foro de Jóvenes y Adolescentes de Bariloche" En Unter- CTA. Temática: prevención de la Violencia Institucional-Consumos Problemáticos-Obesidad y Sexualidad. Miércoles 15: - 11 a 13 hs barrileteada en Club Comunitario (ex comisaria 28). -10 a 17 hs barrileteada en el barrio Malvinas (cancha de Asocluba). -14 a 16 hs barrileteada en Club Comunitario (ex comisaria 28). Jueves 16: -10 hs Taller de panadería en Grupo Encuentro para realizar panificados que se compartirán el día de la Marcha. -14 a 17 hs Encuentro de Futbol Callejero. Escuela Antu Ruka. Viernes 17: -10 Hs Concentración en Brown y Onelli. Marcha hacia el Centro Cívico. -11-30 llegada de la marcha. Lectura del documento y presentación de la Murga de los Derechos. Sábado 18: -De 16 a 20 hs Encuentro de bandas. En la sala de ensayo Comunitaria Dengun Piuke. Sábado 25: -De 15 a 19 hs Corso y Inauguración de Mural en el CEM 36 realizado por Comisión de Murgas y Comparsas. Responsable: Chaska. Tema: Mis derechos Si, hace algún tiempo que no estamos solos los derechos no se venden no si nuestra mirada ya está anunciando que los chicos también tenemos voz. Yo, yo tengo derecho a tener el pan para día a día ir creciendo mas y tener la fuerza para ir a jugar. yo quiero que respeten mi privacidad que mi cuerpo es mío y de nadie mas yo quiero tener educación sexual. Mis derechos, vengo a defenderlos y a luchar por ellos. Vos sos responsable de lo que no tengo de que se me juzgue y encierren por ello Mis derechos, quiero protección, amor también un techo. Vivir en familia, saber de donde vengo que me vea el doctor si me siento enfermo Yo quiero vivir mi infancia, quiero ser un niño. quiero jugar en la plaza, disfrutar mi tiempo libre. No me dejes nunca solo, porque hay peligro quiero que me des tu apoyo, solo pido que me cuides. Son mis derechos, respetámelos yo se que estás negándolos llevo tiempo intentándolo y así seguir luchándolos. Sabes que tengo razones para reclamar porque muchos chicos hoy no pueden estudiar. Vení a mirar las calles para ver mi realidad los niños de los barrios solo queremos gritar. Que nos falta el agua, que también nos falta el gas si luchamos juntos podemos mas. Pasito, pasito, suave suavecito lo vamos ganando, poquito a poquito. Saliendo a las calles uniendo las fuerzas para que los niños con mucho amor crezcan. Pasito, pasito, suave suavecito lo vamos ganando, poquito a poquito. Saliendo a las calles uniendo las fuerzas para que los niños con mucho amor crezcan