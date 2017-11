Así lo afirmó el jefe comunal en la apertura del Emprender Nacional 2017; el evento más importante del país en la temática emprendedora organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El acto tuvo lugar este viernes (10/11) en las instalaciones del gimnasio “Pedro Estremador” de Bomberos Voluntarios, y estuvo presidido por el gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck, junto al intendente Gustavo Gennuso y el vicegobernador Pedro Pesatti. Es importante mencionar que esta actividad busca forjar un espacio de trabajo multidisciplinario en donde el microempresario, empresario, emprendedor o profesional pueda vincularse a fin de generar cultura de trabajo y emprendedorismo en el país. Durante la jornada en la que participaron jóvenes emprendedores se expusieron casos de éxito de emprendedores provinciales y nacionales, como así también charlas magistrales a cargo de personalidades de nivel nacional. El intendente Gustavo Gennuso mencionó que “después de un año de tanto trabajo y tanto ponerle ansiedad a este encuentro, hoy tenemos la sala llena”. Asimismo afirmó que esta apuesta de CAME Jóven desde 2005 “es realmente apostar al presente y apostar al futuro”. “Hoy la gran legión de emprendedores de nuestro país está constituída por personas de 30 años”, continuó. “Bariloche es una ciudad emprendedora. Y tanto lo es que desde nuestro gobierno y desde nuestra política concreta confiamos que el futuro de San Carlos de Bariloche está atado a la actitud emprendedora de sus vecinos”, sentenció el intendente. También estuvieron presentes el vicepresidente de CAME Juan Carlos Uboldi, el presidente de CAME Jóven Fabián Zarza, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro Walter Sequeira, el secretario de Relaciones Institucionales de CAME y vicepresidente regional Sur Roberto Torres, el presidente de la Cámara de Comercio de San Carlos de Bariloche Eduardo Caspani, el presidente de la Comisión de Jóvenes de la Cámara de Comercio e Industria de Bariloche Santiago Palmeyro, el referente provincial de CAME Jóven Damián Banega, Donatela Orsi de la Subsecretaría de Emprendedores de la Nación y el diputado nacional Sergio Wisky. Además de los legisladores provinciales Leandro Lescano, Alfredo Martín y Silvia Paz, el ministro de Economía de la provincia de Río Negro Agustín Domingo, el presidente del Concejo Municipal de Bariloche Diego Benítez, el jefe de gabinete municipal Marcos Barberis, el secretario de Capacitación de CAME Juan Pablo Diab, los concejales Gerardo Avila, Daniel González, Claudia Contreras y Ramón Chiocconi, expositores, participantes, emprendedores, medios de prensa y público en general. RSS feed Comments