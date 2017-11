El vicegobernador Pedro Pesatti ponderó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que procura brindar apoyo oficial a la producción, promoción y fomento de la actividad audiovisual que se realice en Río Negro, iniciativa que ingresó recientemente a la Legislatura para su tratamiento y sanción en única vuelta parlamentaria luego que dictaminen las comisiones legislativas que requieran su análisis. "No será un premio, sino un estímulo a quienes deseen aprovechar los múltiples escenarios y opciones que brinda Río Negro para desarrollar sus audiovisuales en cualquiera de sus conceptos y acepciones, como cortos y largometrajes cinematográficos y televisivos, documentales, o series de ficción en sus diferentes géneros y variantes que suelen ser tantos como la creatividad y la imaginación permitan a sus productores", comentó el presidente de la Legislatura. Agregó Pesatti que "el éxito final de las realizaciones artísticas no dependerá de factores económicos ni de variables micro o macroeconómicas, como ocurre en rubros como la ganadería o la fruticultura, sino de la capacidad de moldear y sacar beneficio a la materia prima que requiere cualquier actividad creativa, y esto es lo que se pretende incentivar y apoyar en este proyecto de ley". "Se suma a todo esto el beneficio promocional de nuestros escenarios naturales y de todos aquellos sitios que surgirán de la difusión de cualquier producción de estas características. Nace espontáneamente en el espectador el deseo de conocer un lugar que ha sido estéticamente presentado al público, resultando de ello una oportunidad más para dar a conocer nuestra provincia y sumar así un plus al valor turístico rionegrino", señaló el vice. Finalmente explicó que los fondos previstos en la ley para apoyar a este sector "provendrán de montos específicos que se le asignarán en el presupuesto provincial, importes por reembolsos que obtengan las producciones en las que intervenga la Secretaría de Cultura que para este fin recibirá la asistencia de un Consejo Asesor, y por donaciones y legados que se le asignen oportunamente". Pesatti profundizó en aspectos de la norma que prevé el otorgamiento de becas para participar en festivales nacionales e internacionales de quienes hayan realizado sus producciones íntegramente en el territorio provincial, y de premios de fomento a la actividad audiovisual. RSS feed Comments