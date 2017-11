Un importante número de radiodifusores locales, titulares de emisoras de frecuencia modulada, realizó una presentación conjunta ante la División de Registro de Antenas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en la que solicita una prórroga para el cumplimiento de los trámites necesarios para la renovación de las habilitaciones de las estructuras de soporte de antenas de dichas emisoras, hasta tanto puedan reunirse con representantes del Ejecutivo Municipal para plantearles una serie de demandas sobre distintos puntos de la ordenanza que se aplica a la actividad y que consideran perjudiciales y de difícil cumplimiento para la realidad económica que atraviesa la totalidad de las emisoras de radio de la ciudad. Dicho planteo, fue elevado en distintos momentos, en forma individual a concejales de la ciudad, pudiendo realizar una reunión, en los últimos días, con el Concejal Daniel González, representante del PRO, quien luego de escuchar los reclamos de los radiodifusores locales (presentes en la reunión Jorge Giaruca, Mauro Ovejero, Néstor Echarte, Sergio Peceto, Jorge Ceballos, Javier Curuhuinca, Javier Parra, Leandro Paredes, Hugo Carriqueo, Mauro Jaure y Hugo Miranda, sumando en las reuniones siguientes a otras voluntades) se comprometió a entender en el tema y gestionar una reunión con representantes del ejecutivo municipal para trabajar puntualmente sobre cada una de las demandas presentadas. Los representantes de las emisoras locales hicieron hincapié en distintos puntos, algunos de ellos de difícil cumplimiento, y que son solicitados por la municipalidad de Bariloche. La primera de las demandas está relacionada con lo elevado de los costos por renovación de habilitación de dichas estructuras, los que en muchos casos resultan impagables, confiscatorios, y que ante esa imposibilidad se verían obligados de quedar afuera de la actividad. Otros reclamos tienen que ver con la falta de claridad en algunas exigencias, ya que la propia municipalidad desconoce la manera de llevar adelante aquello que solicita. También reclamaron sobre la superposición de jurisdicciones, ya que la actividad está sujeta a reglamentaciones de la ENACOM y su órbita es nacional, habiendo presentado sus solicitudes y carpetas en este ámbito, para luego tener que duplicar las mismas exigencias en el ámbito municipal. Mientras nación otorga licencias por más de 25 años de plazo, la municipalidad exige la renovación de las habilitaciones cada dos años. El municipio solicita además la presentación de informes firmados por especialistas en cuanto a la calidad constructiva de las estructuras que soportan las antenas, como también en la obtención de certificaciones que garanticen la no emisión de radiaciones nocivas, pero obliga a los radiodifusores a realizar dichos estudios con un solo profesional habilitado, lo que genera suspicacias y sospechas sobre la transparencia de dichos trámites y deja a los mismos sujetos a pagar aquello que ese profesional decida para la realización de dicho informe. Antecedentes: Durante muchos años los radiodifusores locales contaron con la ordenanza Nro. 182 sancionada el 4 de diciembre de 1985, quie defendía estos derechos consignando en su artículo 1ro.: "Eximese de la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene y Derechos de Habilitación a todos los titulares de servicios de Radiodifusión regidos por la Ley 22.285 o la que sustituya, que desarrollen su actividad dentro del ejido municipal". Durante casi 27 años los radiodifusores fueron protegidos y acompañados por dicha ordenanza, que contemplaba la instalación de torres y habilitación de radios con la sola intervención de la habilitación planteada por el COMFER. La ordenanza fiscal Nro. 679 sancionada en el año 1996, ratifica el compromiso de Bariloche para con los medios de comunicación, ya que la misma señala en su artículo 3 ro. "Se mantiene la derogación de las exenciones dispuestas en las Ordenanzas 182-CM-85 y 655-CM-91 respectivamente". Lamentablemente no ocurrió lo mismo en el año 2012 (a 25 años de la primera sanción) ya que sin ningún tipo de análisis y sólo justificada por motivos recaudatorios, la nueva ordenanza fiscal y tarifaria (nro. 142) deroga estas ordenanzas anteriormente mencionadas y fija en forma inmediata los valores recaudatorios, sin importar que una torre ya habilitada por el COMFER, lo que supone el haber realizado ya, todos los pagos correspondientes, y el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas, deba tributar nuevamente al municipio, no solo un altísimo costo de habilitación (cercano a los 60 mil pesos), sin una tasa anual pagadera en dos semestres para el mantenimiento de dicha habilitación, más los valores de TISH y EMPROTUR que la actividad de radiodifusión pudiera generar, dejando sin efecto en forma inmediata un beneficio que los radiodifusores mantuvimos por 25 años, cumpliendo además un rol de importancia para la comunidad. Señalaron que la inclusión de su problemática, que es clara y específica, en la misma ordenanza que trata sobre las habilitaciones de estructuras pertenecientes a empresas de telefonía, terminó perjudicando a la actividad de la radiodifusión. La solución que los radiodifusores solicitan, es de máxima, volver a los fundamentos de la vieja ordenanza del año 1985 y derogada durante la gestión de Omar Goye, reivindicando el importante servicio que las mismas prestan a la comunidad, trabajando muchas de ellas absolutamente al día para subsistir, más que para ganar dinero, y haciendo hincapié en que la comunicación es un "Derecho Humano Básico", y que no sería prudente recaudar a costa de ese derecho, sabiendo además de la importancia que los medios tienen en una zona de frontera. Es por eso que han solicitado la revisión de los artículos que derogaron aquel reconocimiento que el concejo deliberante del año 1985 tuvo en cuenta para su comunidad, para que la actividad de radiodifusión vuelva a tener el reconocimiento que siempre tuvo por parte de Bariloche.