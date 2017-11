La Subsecretaría de Tránsito y Transporte comunica que a partir del lunes 13 de noviembre en el horario de 8 a 13 y por el término de 30 días se procederá a la recepción de la documentación requerida para inscribirse en el registro para el otorgamiento de licencias del servicio de autos de alquiler con taxímetro, según lo establecido en la Ordenanza 2888-CM-17. Los interesados en inscribirse deberán acreditar: 1º No haber sido titular de una habilitación de automóviles con taxímetro o remises otorgado por el municipio de San Carlos de Bariloche. 2º Ausencia de unión con vivencial en los términos fijados por el código civil y comercial con quien fuera titular de una habilitación de taxis o remises. 3º No ser pariente hasta tercer grado de consanguinidad en las líneas ascendentes o descendentes con quien ya tuviera una habilitación de taxis o remis. 4º Antigüedad como conductor no titular - Deberá presentar copias certificadas de los registros de la subsecretaria de transito y transportes si los posee donde refleje su condición de conductor no titular de vehículos de alquiler con taxímetro. - Declaración jurada firmada por el o los titulares de las habilitaciones de taxis donde hubiera prestado o este prestando servicio como conductor no titular. - Copia certificada de los libros de servicios u otro elemento documental certificada por la autoridad municipal que refleje cantidad de años de forma continua en el servicio como chofer, declarar unidad y numero de habilitación. 5º No ser empleador o desarrollar otra actividad comercial. 6º Presentar antecedentes de la policía federal y Río Negro. 7º Presentar libre deuda de infracción de transito. 8º Poseer libreta sanitaria expedida por la municipalidad. 9º Ajustarse a la los requisitos de la ley nacional de transito 24449 y sus modificatorias. 10º No poseer multas e infracciones impagas ante la municipalidad al momento de la inscripción. 11º Toda la documentación ampliatoria que estime correspondiente aportar o que a requerimiento de la comisión evaluadora. 12º Aceptar y dar conformidad a participar del sorteo fijado en los termino del articulo 13 de la ORD. 2888-CM-17. - Articulo 13-Método de adjudicación. La metodología de entrega aplicable será de un ranking de antigüedad, no aplicando en ningún caso el sorteo como método de adjudicación de las habilitaciones. 13º El trámite de la inscripción será gratuito y debe realizarse personalmente por el interesado en Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte hasta las 13 hs del día de cierre del periodo de inscripción no pudiendo intervenir en ella representantes, apoderados familiares o terceros. RSS feed Comments