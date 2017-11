Río Negro sigue a todo ritmo en los juegos de la Araucanía

Los seleccionados rionegrinos tuvieron otra gran jornada en Chubut al alcanzar las semifinales en cuatro de los cinco deportes de conjunto, mientras que los deportes individuales aportaron al medallero. En la anteúltima jornada de los Juegos Binacionales de la Araucanía en Chubut, Río Negro, el actual campeón, tuvo grandes resultados y hoy empieza a definir su destino. Por la tarde el básquet y vóley buscarán meterse en la final. En Puerto Madryn el básquet masculino quedó primero de la Zona B y se medirá desde las 19 con el local Chubut (segundo de la Zona A), la otra semi será entre Los Lagos y La Pampa. En Trelew las chicas del básquet comandadas por Alejandro Martín también enfrentarán al local en busca de un lugar en la final. El juego será a partir de las 17. El otro cruce de semifinal lo jugarán BioBío y Los Ríos. El vóley también buscará el boleto a la final. En Comodoro Rivadavia las conducidas por Antonio Parra desde las 18 enfrentarán a Chubut y los varones harán lo propio ante Santa Cruz a partir de las 16 en Puerto Madryn. En Trelew el fútbol se medirá con Los Lagos a las 15 en busca de una victoria que le permita mañana viernes pelear por el quinto lugar de la general. En cuanto a los deportes individuales los rionegrinos no paran su marcha. El judo lleva acumuladas tres medallas doradas y dos platas, además de tres quintos puesto. Ayer en Comodoro Rivadavia Ludmila Pisciotto se colgó el oro en la categoría hasta 57kg y Rodrigo Jara también festejó el primer puesto en hasta 66kg, ambos viedmenses. Además Sol Cellerino (63kg) y Gonzalo Oliva (73kg) fueron quintos. Hoy cierra la competencia individual y mañana se desarrollará la competencia por equipos. El equipo rionegrino de natación también aportó al medallero. Lola Cantera, de Cipolletti, logró dos medallas de plata: en 400 metros libres con un registro de 4:34,75 y en 100 metros espalda con 1:05,39. En tanto, Mora Canetera se subió al tercer escalón del podio en los 200 metros pecho (2:49,12) y Lucía Sánchez fue bronce en 100 metros mariposa (01:08,72). Hoy la competencia tendrá continuidad en el natatorio de Rawson donde el equipo disputará series y finales. En Puerto Madryn el ciclismo cierra su participación en los Juegos de la Araucanía a las 16 con la largada del circuito callejero de 60km. Ayer en la contrarreloj individual Franco Orocito se alzó con el primer puesto y Río Negro marcha en el segundo puesto de la general. Judoca de oro La joven viedmense Sabina Serrano tuvo un debut soñado con el seleccionado rionegrino. El primer desafío fue en Tierra del Fuego con los Juegos EPADE donde se alzó con la medalla de oro y esta semana, en Araucanía y con sólo 15 años, repitió el primer puesto. “Estoy re contenta, no tengo palabras” dijo Sabina emocionada y con la voz ronca de alentar desde la tribuna a sus compañeros mientras luchan en el tatami de Comodoro Rivadavia. Con 15 años Sabina Serrano es una de las mejores judocas argentinas de su categoría y volvió a marcar la diferencia en una competencia patagónica. Pero además de lo deportivo los Juegos de la Araucanía tiene el espíritu de confraternidad: “es todo muy lindo, conocés amigos, del judo y de otros deportes, te llevás mejor con el equipo y nos unimos muchos”, señaló. Sobre su corta carrera contó que inició en el judo a los 8 años: “era una nena hiperactiva” relató y agregó que “pasé por casi todos los deportes, en ninguno me fue tan bien, cuando empecé a competir en judo me fue muy bien y me quedé”. Finalmente la viedmense agradeció a “mi familia, mi profesor y a todos los que me apoyaron y me trajeron a estar hoy acá”. RSS feed Comments