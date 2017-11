La Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, informa a los guías de turismo que no hubieran renovado su habilitación anual por un período igual o superior a 4 años con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza 2847-CM-17 (última renovación año 2013) que se encuentra en vigencia la Disposición N°246-StyP-2017. Dicha disposición otorga por única vez, plazo hasta el 30 de Junio de 2018 para rendir la Evaluación de Conocimientos Zonales y así dar cumplimiento al Artículo 16°, inciso C) de la mencionada Ordenanza. Aquellos que no lo hicieran o resultaran desaprobados, no podrán reclamar la renovación de la habilitación como guía de turismo, procediéndose a su baja del Registro local de guías. Los guías que no cuenten con título terciario no podrán volver a solicitar habilitación concluido el plazo del 30 de junio 2018, mientras que aquellos que cuenten con el título terciario de guía de turismo podrán tramitar su habilitación en el futuro, previa aprobación del examen. Por lo anteriormente mencionado solicitamos a todos los que así lo deseen, se pongan en contacto con el Colegio de Profesionales en Turismo para comenzar con el trámite de renovación. Dirección Elflein 89 – 1º Piso – Oficina 3 / Tel: 4434181. La próxima fecha de la Evaluación de Conocimientos Zonales para aquellas personas que se encuentren en esta situación, será el jueves 7 de diciembre (por la mañana) para el examen escrito y la salida práctica se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre. Fecha límite de inscripción: viernes 24 de noviembre. Próximamente se notificarán las fechas de 2018. RSS feed Comments