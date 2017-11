Todos los sábados, a las 15 hs en La Casa del Deporte, Rolando y Av. 12 de Octubre (Costanera), con participación libre y gratuita se llevan adelante las prácticas de Falun Dafa en Bariloche. Falun Dafa es una disciplina milenaria y tradicional china de la Escuela Buda, que apunta a asimilarse a los principios universales de Verdad Benevolencia Tolerancia. Comprende una serie de ejercicios de refinamiento de energía de alto nivel - denominados qigong - que con movimientos suaves y lentos, permiten limpiar, armonizar y rectificar las anormalidades del cuerpo, llegando a un estado de tranquilidad y quietud. Estos ejercicios y meditación son muy simples y revitalizantes. No hacen falta conocimientos previos y es propicio para todas las edades. Las enseñanzas de Falun Dafa se encuentran en el libro Zhuan Falun del Maestro Li Hongzhi, y pueden descargarse gratuitamente en falundafa.org. Las prácticas de Falun Dafa están presentes en más de 114 países en el mundo. Todas son libres y gratuitas. En Bariloche, hay dos sitios de prácticas estables: en la Casa del Deporte (Rolando y Costanera), todos los sábados a partir de las 15 hs; y en la Junta Vecinal Melipal (Cuartel Bomberos - Roca 3745), los domingos a las 10 hs. ¡Están todos invitados a participar! No hace falta inscripción previa y no hay condicionantes de admisión. Se recomienda traer ropa cómoda y, si el día está lindo, la práctica se realiza al aire libre. Falun Dafa se ha difundido a estudiantes de la carrera de Educación Física de la Univ. Nac. del Comahue y a profesores y asistentes que dictan clases en Cre Arte. Ha participado a través de un taller, durante el Congreso de Medicina General Nacional que se realizó el año pasado en la ciudad y estuvo presente en un encuentro de Pacientes con Fibromialgia. También se han ido generando prácticas esporádicas en diferentes puntos de la ciudad como Villa Don Orione y Villa Los Coihues. Por otro lado, se están generando puentes con diferentes colegios e instituciones educativas y de formación de Bariloche y se está realizando un trabajo de integración con varias áreas del Hospital Zonal Regional Ramón Carrillo.