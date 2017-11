El legislador Alejandro Ramos Mejía acompaña a la comunidad educativa de la escuela 129 de Colonia Suiza en el reclamo de mejoras edilicias para el lugar, teniendo en cuenta que el espacio no sólo resulta insuficiente para albergar a todos los alumnos sino que además tiene serias deficiencias. El parlamentario presentó, junto a la cooperadora y a los padres, un recurso de amparo colectivo para solicitar al gobierno rionegrino que se realice una ampliación en la estructura, teniendo en cuenta que allí concurren 150 alumnos y que es uno de los establecimientos que tiene jornada extendida. El lugar no tiene un salón para realizar actividades ni tampoco un gimnasio. Está integrada por varios edificios, que se fueron agregando a medida que aumentaba la matrícula aunque en ese espacio es casi imposible funcionar de forma adecuada. “No es un planteo nuevo, pero sí es un reclamo que no tiene eco en las autoridades rionegrinas. Por eso presentamos un amparo con la idea de que, a través de la Justicia, el pedido de la comunidad educativa de Colonia Suiza, sea atendido” sostuvo el parlamentario. RSS feed Comments