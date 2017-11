María Eugenia Martini criticó con dureza a los funcionarios municipales que este martes anunciaron la ampliación de la obra de gas en los barrios Nahuel Hué y Nuestras Malvinas ya que “en dos años, no pudieron terminar una obra que les debería haber demandado menos de la mitad del tiempo”. “Tienen capacidad para engañar a los vecinos, pero no para gestionar” señaló la ex jefa comunal, luego del anuncio en el que Marcos Barberis y Carlos Sánchez sobre la ampliación de la obra de gas de los barrios mencionados. Durante la gestión anterior, que fue mencionada por los funcionarios, el municipio inició la obra de gas del barrio El Frutillar y a partir de una reestructuración de costos que realizó Camuzzi Gas del Sur, la gestión de Martini decidió iniciar también y con el mismo presupuesto la red de Nuestras Malvinas y Nahuel Hué. En ese marco, elaboró el proyecto para la construcción de la red. “La proyección de costos de 2014 no es la misma que en la actualidad, lógicamente, y por ende los fondos no alcanzaron para incluir a todos los vecinos” señaló Martini. Martini dijo que “estos funcionarios de cotillón hablan de la gestión anterior cuando debieron licitar una obra en dos ocasiones por los errores en la presentación. Para hablar de la gestión anterior, antes hay que mostrar que tienen más capacidad de hacer las cosas ,y no es así”. En cuanto al Promeba, la ex jefa comunal recordó que se construyeron tres edificios, se realizó la primera etapa de la obra de pluviales y también comenzó la obra de gas. En cambio Barberis, Sánchez y los demás funcionarios de este mandato “demoraron dos años en lograr apenas un 60 por ciento de avance de una obra que ya debería estar concluida”. RSS feed Comments