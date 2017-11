Así fue confirmado en Bariloche con la presencia de Federico Geli, de la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación. Abarca los barrios Malvinas, Nahuel Hue, Frutillar y El Maiten. Se ampliará, en un nuevo proyecto, para las manzanas que no fueron contempladas en el proyecto original de 2014. Con la presencia del funcionario nacional junto con el Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez, y la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, Valeria Hernandez se informó sobre el estado de situación de la obra de gas financiada por el programa nacional Promeba. Originalmente la licitación 09/2014 se cotizó por $8.551.284,11 y se ejecutó un 62% de la obra. En julio de este año, y luego de la gestión del municipio ante Nación se logró un adicional por excepción del 22% por $1.923.910,12. El 38% faltante de la primera etapa, y el 22% último es lo que se iniciará el próximo 13 de noviembre. Barberis manifestó que se realizaron en el día de hoy reuniones con las juntas vecinales para dilucidar las dudas sobre el estado de situación de las obras. Aclaró que se trató el tema de las 250 familias del Malvinas y Nahuel Hue que no estuvieron incorporadas en la presentación original de la obra de gas de 2014, y por ello no se encuentran contempladas en esta etapa. Si confirmó la confección de un nuevo proyecto que se elevará a Nación para solicitar financiamiento y que integra las manzanas antes mencionadas y se incluirá la calle Roca Negra hasta el arroyo Ñireco. Por su parte, Geli valoró positivamente el encuentro con el equipo municipal y los vecinos, y trasladó la impronta del presidente Macri, “en trabajar con cada gobierno municipal y provincial para que se ejecute este Plan Integral de Habitat. Ya hay 500 ejecutándose en el país, y en Bariloche en particular en Pampa de Huenuleo, y en los barrios Vivero y Habana con una inversión de 300 millones de pesos”. Confirmó que las obras de gas se están realizando según la presentación original del municipio, “donde las ocho manzanas no estuvieron nunca contempladas. Es importante aclarar que desde Nación no se sacó a nadie del proyecto sino que se ejecutó tal cual fue presentado en un principio, junto con el adicional del 22% que se otorgó este año”. Aseveró que le fue solicitado al municipio informes adicionales, que luego serán compartidos con los propios vecinos para que ellos mismos puedan realizar el control con dichos datos oficiales. Hernandez, por su parte manifestó que desde el municipio se comprometió a la presentación del nuevo proyecto en 60 días a la Nación para lograr su financiamiento, pero aclaró que se trata de la red troncal domiciliaria lo que se está planteando, y que se deberá esperar a la finalización del gasoducto para lograr la conexión al servicio de gas. RSS feed Comments