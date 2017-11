Resulta muy gratificante la inminente concreción del Centro de Radioterapia, proyecto que se viene gestando y desarrollando desde hace varios años. Este sueño, fue iniciado y financiado por el Ministerio de Planificación Federal a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no hubiese podido desarrollarse sin el Plan Nacional de Medicina Nuclear-Nucleovida, lanzado en el 2010 mediante la ampliación de la oferta de alta complejidad tecnológica. El ambicioso proyecto Federal requirió de grandes inversiones del Gobierno Nacional y hoy vemos cristalizado el resultado: se cumplió con el objetivo de ampliar en un 40 por ciento el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país. Cuando finalizó la gestión de gobierno anterior, ya se habían concluido dos edificios de 3500 metros cuadrados cada uno, ambos parte del mismo complejo de medicina nuclear, investigación y educación. La obra total es de 9000 metros y resulta fundamental para la vida de las personas con enfermedades oncológicas que residen en Bariloche y sus alrededores. Finalmente se termina la necesidad de viajar, el desarraigo y la distancia del hogar. El traslado de una persona enferma impacta de lleno en su vida y en su círculo familiar, porque se traduce en un desarraigo complejo que se sufre en todos los aspectos y conduce negativamente el estado anímico de la persona. También cabe mencionar los elevados costos con los que hay que enfrentarse por traslados, estadías, y demás. No es casual que la OMS sugiera un centro de radioterapia cada 150 mil habitantes. Cuando propuse la iniciativa comenzaron a darse los primeros pasos de un proyecto que se veía muy lejano, sin embargo lo hice convencida de la capacidad local para desarrollar el Centro de Radioterapia, ya que resultaba inadmisible para una ciudad científico-tecnológica no optimizar sus recursos en respuesta a las necesidades de la población. En el año 2004, durante mi mandato como Concejal, planteé la necesidad que luego, en 2009 como Diputada Provincial, pude llevar a la Legislatura de Río Negro a través de proyecto que solicitaba la adopción de medidas para la instalación de un equipo de aceleración lineal para tratamientos oncológicos en nuestra ciudad. Como esperaba, la iniciativa recibió el apoyo y el impulso de la sociedad barilochense, y gracias a ello se logró su aprobación. Se obtuvo un aval sin precedentes, se reunieron más de 20 mil firmas. En toda la extensión de la provincia de Río Negro sólo hay dos aceleradores lineales, uno en General Roca y otro en Cipolletti, es decir, existen dos en una distancia de menos de 50 Km; mientras el resto del territorio rionegrino no cuenta con cobertura. Los pacientes de localidades como Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi o de la Línea Sur históricamente han tenido que viajar a estas localidades además de Bahía Blanca, Buenos Aires o Neuquén para su tratamiento. Con esta muy buena noticia para todos los rionegrinos quiero manifestar que los sueños grandes se hacen realidad cuando son colectivos. RSS feed Comments