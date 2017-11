El Club Náutico Social y de Pesca quiere manifestar su enérgico repudio a las malintencionadas publicaciones de un medio digital de prensa de poca llegada, pero que aun así resulta dañino para nuestra institución y en definitiva para nuestro querido pueblo. En un artículo publicado en estos días se hace referencia a el "abandono" que según ellos sufre el Club, publicando dos imágenes (tomadas sin autorización), claramente dirigidas a mostrar lo negativo, obviando sospechosamente todas aquellas cosas que se han logrado en este último tiempo gracias a las personas que deciden ser parte del club, como aquellas que se acercan o prestan su colaboración de un modo u otro. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también tenemos en claro que hemos logrado mucho y en muy poco tiempo, solo por nombrar algunas: el cerramiento del predio del club, colocación del piso del salón principal, colocación de nuevas aberturas, nuevos tanques de agua y cisternas, colocación de portones y puerta en exteriores, instalaciones de electricidad y de seguridad (luces de emergencia y señalización, matafuegos, informes técnicos completos), pintura interior, etc. También debemos señalar y por eso este descargo, hemos abierto las puertas del club a toda la comunidad, participando de diferentes eventos y brindando a la gente nuevas alternativas, facilitándole las instalaciones a escuelas primarias, jardines de infantes y a la universidad. En en ese marco se sumó mucha gente, conformándose así la Subcomisión de Asuntos Sociales y Cultura, y la reciente Subcomisión de Vela, quienes realizan infinidad de actividades, sumadas a la existente Subcomisión de Pesca. Quien participe o haya participado alguna vez en una institución sin fines de lucro y abierta a la comunidad, sabe que todo cuesta el doble, que la critica esta a la orden del día, pero que no sobran manos a la hora de trabajar. Quienes decidimos hacerlo, lo hacemos de forma desinteresada, poniendo nuestro tiempo, trabajo y muchas veces dinero, para mantener en pie estas instituciones, que son para TODOS. Por todo esto apelamos a nuestros queridos vecinos que saben y VEN cuando recorren la costanera, que el club está cambiando, que se está HACIENDO, que sepan que nuestras puertas seguirán ABIERTAS, y que pese a los ataques de los que NUNCA HACEN NADA, seguiremos trabajando no solo por nuestra institución, sino también por un San Antonio mejor para todos. "Ladran Sancho, señal que cabalgamos". -Comisión Directiva -Subcomisión de Pesca -Subcomisión de Asuntos Sociales y Cultura -Subcomisión de Vela RSS feed Comments