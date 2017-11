Los legisladores del Frente Progresista presentaron un proyecto de ley que pretende prohibir el uso de un solvente orgánico utilizado frecuentemente en tintorerías, utilizados en la limpieza a seco o limpieza húmeda, de tejidos y prendas. Se trata del percloroetileno, el legislador Jorge Ocampos indicó que “es el disolvente de limpieza en seco más comúnmente utilizado. Puede entrar en el cuerpo mediante exposición respiratoria y a través de la piel”. La legisladora Daniela Agostino, también autora de la iniciativa, detalló que “los síntomas asociados con la exposición son, entre otros, la depresión del sistema nervioso central; daño al hígado y los riñones; deterioro de la memoria; confusión; mareos; jaqueca; somnolencia e irritación de los ojos, la nariz y la garganta. La exposición dérmica repetida puede resultar en dermatitis” y agregó “el percloroetileno es considerado como un posible carcinógeno humano”. Los parlamentarios indicaron que “existen alternativas al uso del percloroetileno que permiten limpiar los tejidos con igual o incluso mayor efectividad y rentabilidad, pero sin utilizar sustancias, riesgosas para la salud y el medio ambiente. El percloroetileno es un líquido incoloro, volátil, no inflamable, prácticamente insoluble en agua y más pesado que ella”. El presidente del bloque aseguró que “existen evidencias científicas acerca de la peligrosidad del percloroetileno” y agregó “un análisis de más de cincuenta investigaciones toxicológicas, realizado por investigadores del CONICET, da cuenta de los efectos toxicológicos del percloroetileno, muchos de ellos en coincidencia con el informe de Greenpeace titulado: la verdad sobre la limpieza en seco de las llamadas tintorerías ecológicas”. Ocampos indicó que “en dicho informe se señala que el percloroetileno puede producir serios daños neurológicos”. Ocampos indicó que “el percloroetileno prácticamente no existe de manera natural, y los seres vivos no han desarrollado métodos apropiados para metabolizarlo y detoxificarlo. El grupo poblacional de mayor riesgo por la exposición a este solvente está integrado por quienes operan diariamente con este producto, trabajadores de las tintorerías y transportistas de las prendas tratadas con percloroetileno, seguidos por su grupo familiar primario y por quienes viven en los edificios o inmuebles en donde éstas tintorerías se encuentren instaladas”. “Son muchas las desventajas y perjuicios derivados de la utilización de este tipo de sustancias. Y teniendo en cuenta que los mecanismos del mercado difícilmente modifiquen actitudes, se impone entonces la necesidad de que el Estado Provincial se haga cargo prohibiendo el uso del percloroetileno en el ámbito provincial, por considerar que la relación beneficio-riesgo derivado de esta sustancia es completamente desfavorable para la población en su conjunto” aseguró Ocampos. Finalmente el legislador indicó “el proyecto de ley que presentamos no pretende sacar del mercado a las tintorerías que utilizan percloroetileno a la hora de hacer sus lavados, sino simplemente compeler a las mismas a que adecuen su actividad y funcionamiento a las normas ambientales específicas de carácter provincial, nacional e internacional”. RSS feed Comments