Las entradas están a la venta en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. La banda uruguaya presentará su último disco "Suenan las alarmas", que los muestra afianzados en el género del rock. Cada vez que vienen a Bariloche revientan el puerto de gente y esta no será la excepción. Se viene una nueva fiesta uruguaya a Puerto Rock. La noche del próximo martes 14 de noviembre, sin dudas, será un vendaval de música en el templo barilochense. La banda llega con su nuevo material de estudio, liderados por Emiliano Brancciari, que entre sus canciones tiene como invitado al vocalista de Paralamas, Herbert Vianna, y a un mariachi mexicano, para un disco que va entre una línea clásica y algunas canciones donde la agrupación abre una búsqueda sonora. El disco arranca con un la percusión y la base muy grave, distorsionada, el bajo queda solo y la voz de Brancciari se mete en la letra de "Y el mundo me comió a mi" más oscura, con un buen estribillo, pero mucho más rockera y rítmica, siempre en tonalidades graves. Así es esta nueva etapa de No Te Va a Gustar, que en la Argentina juegan de locales y sin dudas, son una de las bandas más convocantes del país. "Suenan las alarmas", la última placa de No Te Va Gustar salió a la calle el 2 junio, pero ahora la banda uruguaya comenzó a recorrer el mundo para dar a conocer este noveno trabajo, con el que celebran 23 años de vida. En "Suenan las alarmas", el grupo decidió explorar en varios tramos en el folk. Aunque no sean influencias directas, algo tiene que ver que, un melómano y coleccionista de vinilos como Emiliano Brancciari escuche a Phosphorescent, Mumford & Sons y Edward Sharpe & the Magnetic Zeros. Este nuevo concierto en Bariloche, es parte de la nueva gira internacional que la banda está realizando para promocionar sus nuevas canciones. Este tour incluye shows en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, México, EE.UU., entre otros. Puerto Rock siempre es una parada obligada en las giras de No Te Va a Gustar. Las entradas están disponibles en Mitre 318, en Centro Cultural del Disco. No te lo pierdas.