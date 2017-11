Cargos por robo agravado para agente de la Policía de Río Negro

Luego de escuchar a la Fiscalía y a la Defensa, en audiencia oral y pública, el Juez de Garantías Bernardo Campana tuvo por formulado cargos por "Robo Agravado por el Uso de armas en grado de tentativa" . El hombre imputado por el Fiscal Sergio Pichetto, Leandro Jonathan Navarro, es argentino de 28 años de edad y se desempeñaba como agente de la Policía de Río Negro al momento del hecho. En la oportunidad el Juez dispuso también la prisión preventiva de Navarro por el plazo de 45 días, toda vez que existen fundados elementos que avalan el posible entorpecimiento de la investigación, por caso, influir a testigos que aún no han prestado declaración. El hombre imputado fue asistido por el defensor oficial Marcelo Alvarez Melinger quien no tuvo oposición a la formulación de cargos realizada, pero se opuso a la medida cautelar, prisión preventiva, al considerar que su pupilo no puede entorpecer la investigación. El Fiscal Pichetto atribuyó a Navarro el hecho ocurrido el 31 de octubre de 2017 a las 16:45 horas aproximadamente, oportunidad en que el hombre ingresó a un local comercial ubicado en Onelli 905 de esta ciudad, portando un arma de fuego, tipo pistola que le fuera provista por la Jefatura de Policía de Río Negro, por su condición de agente policial. En el interior del comercio apuntó al dueño y a una empleada. Los obligó a cerrar las persianas para reducirlos y apoderarse ilegítimamente de efectos.El hecho se vio frustrado toda vez que la empleada pudo alertar de la situación y fuera detenido por personal policial. RSS feed Comments