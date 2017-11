Desde el cuerpo de delegados de ATE CAB repudiamos enérgicamente las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional de Macri que hicieron públicas el día de ayer a través del Decreto N° 882/2017. Con este decreto pretenden avanzar en un proceso de privatización de Dioxitek S.A. y varias empresas y centrales eléctricas que dependen del Ministerio de Energía. En el caso de Dioxitek S.A. se transfieren el 51% de las acciones que hoy están en manos de la CNEA para ponerlas a disposición del Ministerio de Energía para su venta, cesión y otros mecanismos de transferencia al sector privado. Dioxitek S.A. es la única empresa del país que produce el polvo de dióxido de uranio que requieren las centrales nucleares y los reactores de investigación en nuestro país. Queremos recordar que la producción de polvo de uranio se comenzó en 1982 y fue un logro tecnológico del Estado argentino a través de la CNEA en el área de producción de combustibles nucleares. En 1997, el gobierno de Carlos Menem desmiembra la CNEA en varias empresas y con esta área de combustibles forma la empresa DIOXITEK S.A. para proveer el combustible a las centrales de Embalse y Atucha I, con la idea de privatizarla más adelante. El paquete accionario quedó en un 99% en manos de CNEA durante estos últimos veinte años. Con esta venta, la mayoría accionaria pasaría a manos de privados (ver 1), sacando un conveniente provecho del esfuerzo y el desarrollo llevado adelante por los trabajadores de la CNEA y luego de Dioxitek con inversión estatal. Como trabajadores de la CNEA y de CONICET en el Centro Atómico Bariloche, rechazamos esta nueva ofensiva privatizadora hoy por el gobierno nacional de Macri de estos sectores estratégicos como son la producción, transporte de energía eléctrica y en particular de la empresa DIOXITEK S.A. El gobierno de Macri pretende avanzar y profundizar su política de ajuste y entrega. El desarrollo científico y tecnológico, y el desarrollo del Sector Nuclear no están exceptuados de esta política del gobierno. Los trabajadores y trabajadoras de CNEA, el CONICET y dentro del marco de Ciencia y Técnica tenemos por delante un gran desafío en profundizar nuestra organización para poder avanzar con una amplia unidad para que el ajuste, entrega, privatización, y la reforma laboral, no pasen.Llamamos a todos los trabajadores del sector que rechacemos estas medidas, que nos mantengamos en estado de movilización y alerta y a la vez solicitamos a la población su solidaridad y que defienda y se apropie en la defensa de los recursos propios. Para que nuestro trabajo en CNEA pueda ser un aporte a la soberanía energética y la autonomía tecnológica nacional *Cuerpo de delegados ATE-CAB CNEA y CONICET* RSS feed Comments