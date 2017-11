En el marco del plan que lleva adelante el municipio en la puesta en valor de este significativo espacio para la ciudad, se están reparando los muros, construidos hace 60 años, con piedra verde de la zona. Avanzan los trabajos de recomposición y recuperación de la costanera con miras a la próxima temporada veraniega, y en pos de generar una accesibilidad, disfrute y apropiación de este lugar para el encuentro entre los vecinos y para quienes visitan la ciudad. Parte de las cuadrillas se encuentran abocadas a la tarea de recuperación de las piedras verdes que formaban parte de las paredes del albergue que fue demolido por cuestiones de seguridad, ubicado dentro del predio de la ex pileta municipal. También se está obteniendo este valioso material de otros lugares donde se está refuncionalizando el espacio, y que forman parte de estas históricas construcciones. Hasta el momento se llevan recuperados más de 100 m2 de este material, y que se estima son originales de la zona de la cantera de La Paloma. Dichas piedras están siendo colocadas para completar los muros ubicados en el acceso a la costanera por calle Palacios unos 30 metros al este. También se instalaron mobiliarios de estructura de hormigón, integrado por mesa y cubos como asiento, que muchos vecinos, a pesar de estar aún en obras el lugar, han comenzado a disfrutar cuando las condiciones de tiempo lo permiten. Desde la coordinación municipal de las tareas se determinó esta manera de proceder no solo desde una perspectiva económica y que implica el ahorro de una gran suma de dinero que generaría la compra de este material hoy en día, sino bajo el concepto del cuidado del medioambiente. En este sentido, también se están recuperando hierros, maderas, entre otros elementos, para evaluar su reutilización, y en caso contrario su retiro y alojamiento en los espacios determinados para su descarte. Por otro lado, se anunció que es inminente el comienzo de la colocación de entubamiento para las vertientes que desembocan en el lago, y que muchas complican la peatonabilidad o circulación por la zona. Estas obras forman parte de un plan integral para la recuperación de la costanera por parte de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, financiadas con fondos de la Ecotasa. La zona proyectada involucra el Puerto San Carlos hasta el predio del Club Caza y Pesca. Se realizó hasta el momento una profunda limpieza de materiales como escombros que se encontraban en la costa, sin afectar a la vegetación ni piedras que se hallan de forma natural. Además, de un intenso desmalezado para el despeje de sendas y lugares determinados para el esparcimiento. En una próxima etapa se comenzará con la colocación de luminaria, la construcción de baños públicos, en la zona donde se prevé el skate park (ex pileta municipal). Se solicitó a los vecinos no arrojar residuos en el lugar, y retirarlos para ser depositados en los cestos correspondientes, por respeto a la naturaleza y con un sentido de poder todos disfrutar de un marco inmejorable como es la costa de nuestro gran lago Nahuel Huapi, en pleno centro de la ciudad. RSS feed Comments