La Senadora Silvina García Larraburu participó de la exposición del informe N° 104 del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. La rionegrina realizó más de 90 preguntas por escrito y en el recinto se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado, expuso sobre el tarifazo de gas que padecen los pobladores de la línea sur y consultó por la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. “La desaparición de Santiago Maldonado conmueve a toda la Argentina. Se han tratado de instalar todo tipo de versiones, las más disparatadas; que era una persona violenta, que era militante kirchnerista. Todas estas coartadas para distraer la atención, han sido desmentidas”. “Su familia vive en El Bolsón, son conocidos de amigos míos, gente muy humilde y trabajadora. Nada tienen que ver con estas hipótesis, están sufriendo la desaparición de su hijo y todas estas maniobras para ensuciar la memoria de Santiago”, remarcó. Agregó: “Si pusieran la misma energía en tratar de encontrarlo, la cosa sería mucho más sencilla. Me tocó escuchar el otro día en una radio de mi ciudad a un ex empleador de Santiago, un chileno que daba por tierra todos estos testimonios. Él decía que Santiago era una persona idealista, vegano, no podía tirar ni una piedra, era un pacifista, el luchaba por las causas nobles”. “Señor Jefe de Gabinete, le pido por favor que le digan al pueblo argentino dónde está Santiago. Qué hay de cierto con esta última versión que circuló hoy, sobre un supuesto informe de Inteligencia que diría que Santiago fue “chupado” por la fuerza, que se le fue de las manos a gendarmería y que su cuerpo estaría en algún lugar de la frontera entre Argentina y Chile. Genera mucho dolor todo lo que se escucha”, enfatizó. Por otra parte, preguntó: “¿Por qué no se reglamenta la ley de cannabis medicinal aprobada en marzo de este año y publicada en el Boletín Oficial el 19 de abril?”. Subrayó: “Queremos saber qué tiene de compleja la normativa para demorar tanto su implementación, son muchas las familias que esperan su reglamentación y sufren ante tanta dilación”. Finalmente se refirió a los aumentos indiscriminados que están recibiendo los habitantes de Río Negro. “En el sur los inviernos son muy rigurosos y el gas es un elemento fundamental para la supervivencia. Los aumentos que han llegado de las tarifas superan el 500%, en Maquinchao, las facturas que recibían al 18 de octubre de 2016 eran de 134 o 150 pesos; en cambio al 22 de agosto de este año superan los 2257 pesos. En Ingeniero Jacobacci lo mismo, las boletas del año pasado, no superaban los 474 pesos y al 7 de agosto las tarifas que llegan son de 2134 pesos en un consumo de tipo familiar, esto también se repite en toda la región”, finalizó. RSS feed Comments