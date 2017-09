En el km 1.800 de Bustillo, donde esa fatídica madrugada 4 jóvenes perdieron la vida, se realizó este miércoles el sentido acto conmemorativo. La Mesa 6 de Septiembre ratificó su compromiso con la prevención del consumo problemático de alcohol. Como cada año desde el accidente ocurrido el 6 de septiembre de 2007 en el que fallecieron Laura González, Eduardo Mansilla, María Ester Bentancur y Marina Bentancur (todas víctimas de entre 14 y 17 años), la comunidad se congregó para recordarlos. Lorena Sagaut, integrante de la Mesa 6 de Septiembre, expresó que el mensaje que transmiten “sale del corazón”, y que “la muerte de los chicos no es en vano”. Al respecto, evaluó que “si de 5 chicos uno nos escucha, algo estamos haciendo bien”. Ante familiares, autoridades y referentes de diversas instituciones, afirmó que “apuntamos a que todos reflexionemos, que no se fueron solamente hijos: se fueron hermanos, amigos, alumnos. Se perdieron generaciones”. Y manifestó que está “grabado en nuestros corazones que cuatro jóvenes ya no están y que aunque pasaron diez años, van a estar en nuestra memoria siempre”. En representación del Obispado, Miguel Haag convocó a los familiares de las víctimas, para reflejar que “la vida es mucho más que un caso. Los chicos tienen nombre, historia, sueños. La misión es poder, a partir de esto, cuidar la vida”. Consideró que el dolor “nunca nos deja en el medio: saca lo peor o lo más lindo de nosotros”, y celebró: “Que lindo ver que no negamos el dolor, y que en vez de quedarnos en el resentimiento, nos impulsa a cuidar la vida”. Julio González, padre de una de las jóvenes fallecidas, consideró que “la Mesa tiene que seguir adelante”, y expresó su tristeza porque después de diez años los jóvenes sigan teniendo los mismos problemas. Convocó a autoridades locales, provinciales y nacionales a asignar mayor presupuesto, fortalecer la fiscalización de la venta de alcohol a los chicos en comercios y viviendas y generar normativa para “cuidar a los chicos que van a los boliches”. Además, recordó que la implementación de los controles de alcoholemia fue una lucha de la Mesa. Luego, familiares y autoridades entregaron ofrendas florales en memoria de las víctimas del accidente, y compartieron interpretaciones de la banda de vientos de la Escuela de Arte La Llave. Estuvo presente el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, los legisladores Leandro Lescano, Mariana Domínguez, Alfredo Martín y Silvia Paz (integrante de la Mesa), el presidente del Concejo, Diego Benítez, los ediles Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante (presidenta y vice de la Mesa), Cristina Painefil y Ramón Chiocconi. Además de la Defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, y el secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo de la comuna, Carlos Sánchez, junto a funcionarios del Ejecutivo. RSS feed Comments