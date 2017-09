Bariloche, 6 de septiembre de 2017. El estudiante doctoral de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) Roberto Guardo exhibió su desarrollo de visualización de datos volcánicos llamado VolGIS, en la Asamblea Científica edición 2017 de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, que tuvo lugar en Oregon, Estados Unidos. Guardo, becario doctoral del Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro, desarrolla en el Laboratorio de ID+i en Visualización, Computación Gráfica y Código Creativo (LVCC-UNRN) este sistema y herramienta de visualización, comunicación y análisis 3D y 4D de datos geofísicos que apunta a ser un sistema de software abierto que aplica SIG ó GIS (Sistema de Información Geográfica de coordenadas de posicionamiento global) para el estudio de volcanes, que habilita una construcción continua de nueva información. La conferencia de Guardo tuvo como objetivo la presentación de su desarrollo, denominado Integrando la distribución espacial del terremoto y el análisis del modelado 3D en un SIG personalizable para una nueva perspectiva en la imagen preliminar del volcán: el estudio de caso del Monte Etna*, elaborado. El mismo fue exhibido el lunes 14 de agosto en el marco de la Asamblea Científica edición 2017 de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, uno de los eventos científicos de Vulcanología de mayor relevancia a nivel mundial. Esta instancia es importantísima para la maduración de este desarrollo en tanto estará expuesto a evaluación, devolución y crítica de referentes internacionales dentro del área de volcanes y geociencias. La presentación se basó en el trabajo conjunto entre Guardo, su director, Alberto Caselli, el equipo del LVCC de la UNRN, a cargo de Carola Dreidemie, y Andrés Colubri, quien colaboró con el LVCC como docente invitado por la UNRN en octubre pasado. Guardo y el equipo del LVCC planean seguir avanzando en la generación de visualizaciones que permitan conocer los movimientos de los volcanes activos tanto para la prevención de actividades sísmicas que puedan tener relevancia social como para el avance de las investigaciones en el campo científico. La Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI, por su sigla en inglés) representa el principal foco internacional para la investigación en vulcanología, para mitigar los desastres volcánicos, y para investigar disciplinas relacionadas, tales como geoquímica ígnea y petrología, geocronología, depósitos minerales volcánicos y física de la generación y ascenso de magmas en el manto superior y corteza. * Nombre en idioma original: Integrating spatial earthquake distribution and 3D modeling analysis in a customizable GIS for a new perspective in volcano preliminary imaging: the case study of Mt. Etna. (R. Guardo, A. Uzal, A. Colubri, C. Dreidemie) RSS feed Comments